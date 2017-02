Congo-Kinshasa: La retenue !

D'ailleurs, cela ne peut être admissible. Tshisekedi a toujours été de son vivant un partisan de la non- violence. Les mobutistes acérés, rompus en savent quelque chose et, ils sont même prêts à le témoigner. Autant pour les kabilistes à l'époque de Mzee. Même actuellement.

Pour y arriver cependant, et compte tenu de l'encrage qu'avait cette illustre personne, dans son village, sa ville natale, sa province, partant sur l'ensemble du territoire national, et ailleurs à travers le monde, où sa personnalité reste le symbole de la résistance contre la dictature, parce que militant pour la cause du peuple (le peuple d'abord, disait-il), il faut de la retenue de la part de tous, pour ne pas voir les funérailles sombrer dans la violence.

Au second groupe, c'est le sort de tout ce qui a été colmater comme brèches au centre Interdiocésain, pouvant laisser entrevoir un processus électoral transparent, une transition consensuelle et une alternance pacifique, bien que des tumultes soient parsemés jusqu'à la réalisation effective de l'Accord du 31 décembre 2016. Aux Congolais, dans l'ensemble, la brûlante question de savoir où organiser les obsèques de cet illustre disparu, où l'enterrer.

A la fois dans le chef du régime en place, des acteurs politiques, voire de tous les congolais, en général. Le premier groupe est aux aguets, se posant la lancinante question du qu'adviendra-t-il au moment du rapatriement de son corps, qui nécessite absolument qu'un modus vivendi et un modus operandi soient trouvés entre différents protagonistes dans la classe politique, pour que les uns et les autres ne se sentent frustrés.

