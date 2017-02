Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Henri Yav Mulang inaugure deux nouveaux bâtiments de la DGI !

La mobilisation des recettes publiques douanières, fiscales et non fiscales et les meilleurs rendements des Agents et cadres de la DGI sont conditionnés par l'exigence de l'amélioration des conditions de travail.

Henri YAV MULANG, Ministre des Finances, l'a si bien compris. Voilà pourquoi, il a personnellement effectué le déplacement de Lubumbashi pour inaugurer deux bâtiments administratifs devant abriter la Direction Provinciale des Impôts du Haut-Katanga.

Les travaux de construction et de réhabilitation ont été financés par la Banque Africaine de Développement autour de 1 million 112 mille 138 dollars américains auxquels s'ajoutent les frais d'acquisition des mobiliers des bureaux pour un montant de 420 mille 550 dollars américains et des travaux complémentaires et confortatifs financés sur ressources propres de la DGI.

Coupant le ruban symbolique devant un parterre d'invités, Henri YAV MULANG a invité les bénéficiaires à une mobilisation accrue des recettes pour donner à l'Etat, les moyens de sa politique.

Il a rendu un hommage mérité au Chef de l'Etat, Joseph KABILA KABANGE, qui a assigné des missions au Gouvernement de la République, à savoir : «stabiliser et relancer l'économie du pays , assurer et maintenir la paix et la sécurité sur tout le territoire national, améliorer les conditions de vie de la population et, enfin, organiser les élections ».

Pour lui, «l'exécution des assignations exige des moyens financiers importants, essentiellement internes, dont la lourde responsabilité de collecte incombe aux différentes régies financières, parmi lesquelles la Direction Générale des Impôts».

Cette cérémonie d'inauguration des bâtiments administratifs présidée par le Ministre de tutelle a constitué un motif de satisfaction pour le Directeur Général des Impôts, José Sele Yalaguli qui a promis de ne ménager aucun effort, pour maintenir ces immeubles dans un état salubre.

Pour sa part, Alain LUNGUNGU, le Coordonnateur de la cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles, à travers le projet d'appui à la modernisation des Finances publiques PAM-FP, a présenté la Fiche technique et fonctionnelle des travaux exécutés par l'entreprise SOTEM.

Il s'est agi, donc, de réhabiliter l'ancien Bâtiment à usage résidentiel, vieux de plus de cinquante années et le transformer en bureaux modernes à usage administratif ainsi qu'à la construction d'un nouvel immeuble pour offrir des bureaux aux différents services de la DGI /Haut-Katanga.

Le Gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude KAZEMBE MUSONDA, a salué la détermination du Ministre des Finances, Henri YAV, qui s'est engagé à offrir aux services des Finances, de meilleures conditions de travail. Il a, par ailleurs, souligné que ce bâtiment faisait la honte de la ville de Lubumbashi, au regard de l'état de délabrement très avancé dans lequel il se croupissait.

La remise des clés s'est effectuée entre le maître d'ouvrage, Henri YAV MULANG et les bénéficiaires, le Gouverneur de province ainsi que les responsables de la DGI, du Haut- Katanga. Une visite guidée de différents bureaux s'en suivie. Les différentes hautes personnalités de marque ont salué la qualité du travail abattu.