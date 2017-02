Comme chaque année, l'inspecteur général d'Etat, Emmanuel Niamien N'goran, s'est prêté à des échanges de vœux à l'auditorium de la Primature avec les membres de son cabinet, les inspecteurs d'Etat, contrôleurs d'Etat et les inspecteurs généraux des ministères.

Il a saisi l'occasion pour repréciser sa vision de la mission que leur a confiée le gouvernement ainsi que l'orientation à prendre en compte afin d'atteindre les résultats escomptés. « Nous devons être conscients des enjeux et des résultats attendus de la réforme de la gestion des finances adoptée par le gouvernement en octobre 2014. Il s'agira, notamment, de renforcer les dispositifs de contrôles internes et de responsabiliser les gestionnaires ; d'assurer la régularité, l'efficacité et l'efficience des opérations des services publics ; de garantir la production et la publication d'une information publique de qualité de toutes les parties prenantes et de professionnaliser, normaliser et d'harmoniser les pratiques de contrôle et audit internes et externes (... )

Il s'agit de faire de l'Inspection générale d'Etat Ige une véritable autorité fonctionnelle du contrôle interne et de l'audit. Elle doit contribuer au développement et à la diffusion des normes en matière d'organisation, de méthodes et de compétences aux fins d'harmoniser et de professionnaliser les fonctions de contrôle et d'audit dans l'administration publique.

Pour les modalités pratiques de la mise en œuvre des réformes, la révision du cadre juridique a abouti à la proposition de révision des textes de l'Ige et l'Igf et au projet d'élaboration des textes fondateurs des Inspections générales des ministères (Igm) qui s'appuient sur l'internalisation du dispositif de contrôle et d'audit internes au sein du ministère » a expliqué Niamien N'goran. Qui a insisté sur les enjeux prioritaires, à savoir la mise en place au sein des ministères des dispositifs de contrôle interne, l'allègement des contrôles existants exercés par les structures de contrôle et audit, l'orientation des contrôles vers la recherche de l'efficacité, la gestion sécurisée de la fiabilité et l'intégralité de l'information et la normalisation du contrôle et de l'audit interne.

De La Fausse René et Mme Kondo Marie Hélène ont respectivement présenté les vœux de nouvel an aux inspecteurs d'Etat et contrôleurs d'Etat, au personnel administratif de l'Ige et des inspecteurs généraux des ministères.