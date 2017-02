Congo-Kinshasa: Prof. Freddy Matungulu Mbuyamu - « Pourquoi j'avais choisi Ya Tshitshi »

Comme le Président Tshisekedi, je veux de toutes mes forces que les abondantes ressources naturelles du pays soient transformées en richesses pour ses populations. Pour y arriver, le Président Tshisekedi se battait pour mettre en place un environnement pouvant permettre à tous les Congolais, à commencer par les plus défavorisés, de se sentir et d'être impliqués dans la conduite de la Nation, de mettre leurs talents au service du pays. De se prendre en charge !

Comme lui, je veux que la RDC soit une société ouverte au débat, à la pluralité de ses idées et de ses opinions, dans laquelle le vote est le reflet des choix politiques des électeurs. Pour cela, le Président Tshisekedi voulait garantir la représentativité des élus du peuple grâce à la tenue d'élections véritablement libres et transparentes, mais également par l'obligation pour les gouvernants de rendre compte au peuple. A défaut de cela, face à un scrutin entaché de graves irrégularités, il n'a pas hésité, en 2011, à interdire aux élus députés qui lui étaient proches de tourner le dos à un parlement qui, à ses yeux, était illégitime.

Comme le Président Tshisekedi, je crois à la solidarité, à l'entraide entre les filles et fils de notre pays. Comme lui, je crois au respect des lois de la République et au devoir d'intégrité de ses dirigeants.

