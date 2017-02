Sénégal: Abdou Souleye Diop, nouvel associé gérant de Mazars au Maroc

Dakar — Le Sénégalais Abdou Souleye Diop a été élu nouvel associé gérant de Mazars au Maroc, a appris l'APS.

M. Diop a été élu par les associés de Mazars au Maroc, en accord avec le Conseil de gérance du Groupe, précise le site financialafrik.com. Il succède ainsi à Kamal Mokdad qui rejoint la Direction générale de la Banque centrale populaire.

Selon le site spécialisé en économie lejecos.com, Abdou Soulèye Diop a "fait toute sa carrière au sein du cabinet où il a gravi tous les échelons". "La vision que je compte implémenter sera de renforcer le leadership de Mazars, dans son marché naturel qui est le Maroc. Puis de là, étendre son influence vers l'Afrique subsaharienne", précise le nouvel associé Gérant de Mazars Maroc.

Lejecos.com ajoute que "le bureau casablancais de la multinationale compte se positionner en tant que nœud de coordination entre le Groupe et ses bureaux en Afrique subsaharienne. [... ]"

"L'objectif est de se positionner comme le partenaire incontournable des entreprises marocaines souhaitant investir en Afrique subsaharienne. Nous comptons également assurer l'accompagnement du groupe Mazars sur le continent. Nous ciblerons la zone de confort représentée par l'Ouest et le Centre du continent comme l'Afrique de l'Est et Australe. [...]", a-t-il confié au site sénégalais.

Abdou Soulèye, établi au Maroc depuis ses 16 ans, est issu de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (ISCAE).

"Devenu expert-comptable, il rejoint ensuite Mazars, au sein duquel il franchit tous les échelons jusqu'à en devenir au milieu des années 2000 l'un des directeurs associés. [... ]", explique lejecos.com.

Il est ainsi "le premier non-Marocain à devenir président d'une commission - celle vouée à l'Afrique - au sein de la puissante Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM)."

Mazars au Maroc propose "des services dans les domaines de l'audit, du conseil, de l'externalisation, et de l'accompagnement juridique et fiscal, pour des entreprises de toutes tailles et opérant dans tous les secteurs d'activité".

"Dans le monde, le Groupe Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l'audit, le conseil, et les services comptables, fiscaux et juridiques."

Il "fédère 18 000 professionnels dans les 79 pays et 270 bureaux qui composent son partnership intégré, sur tous les continents. Mazars est également membre fondateur de l'Alliance Praxity, qui rassemble 30 000 professionnels dans 94 pays."