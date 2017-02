Ile Maurice: Coffre-fort de Ramgoolam - Le DPP demande plus de temps

Les débats sur la radiation des charges de Navin Ramgoolam étaient prévus, ce mardi 7 février, en cour de Curepipe. Une motion en ce sens avait déjà été présentée par son homme de loi, Me Gavin Glover Senior Counsel.

Toutefois, Medaven Armoogum, représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), a déposé une motion quelques minutes avant l'ouverture du débat. Cela, pour dire qu'il y a eu des développements majeurs depuis la dernière séance.

Selon Medaven Armoogum, le dossier est un «voluminous file composed of 14 volumes of pack files. Before we go through evidence gathered by the police, we need some time though investigation was taking an inordinate delay».

Pas d'objection

Les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department ont, quant à eux, soumis leur dossier au DPP, après la dernière convocation de Navin Ramgoolam dans leurs locaux.

Par ailleurs, Me Glover, assisté de Mes Shaukat Oozeer et Hisham Oozeer, a fait une déclaration en cour in due statement. Celui-ci affirme qu'il n'insiste pas avec sa motion de radiation des charges. Il a ajouté qu'il n'objecte pas à ce que l'affaire soit renvoyée, afin d'accorder plus de temps à la poursuite. Cela, bien que l'enquête policière a pris 24 mois.

L'affaire a donc été renvoyée au 16 mars. Le bureau du DPP dira ce jour-là s'il y aura des poursuites contre l'ancien Premier ministre. Le débat sur la radiation des charges a été annulé pour l'heure.