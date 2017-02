Congo-Kinshasa: Accusé de tout sauf de rien - Willy Mishiki dément toutes les rumeurs

Le Président Tshisekedi, à qui nous avons tous une grande considération au vu de la grandeur élevée de son esprit et de sa résistance a laissé ses traces indélébiles non seulement en RDC, mais aussi dans le monde entier. Mais nous ne voulons pas que sa mort soit une occasion de division pour nous qui sommes restés pour continuer sa bataille. Qui peut ôter la vie humaine sur terre, si ce n'est que le Créateur lui-même ? Qui peut changer le destin de l'homme si ce n'est que Dieu qui, chaque jour, nous renouvelle sa vie».

Et, de leur côté, ses lieutenants, approchés par la presse se sont, tour à tour, exprimé en ces termes : «la mort reste un fait fatal tant que l'homme vivra sur cette terre. Le corps humain est très fragile. Chacun de nous a son histoire et ses circonstances particulières.

«Les obsèques de Tshisekedi ne doivent pas être récupérées par une famille politique, encore moins par une famille biologique. Il ne faudrait, non plus, que ceux-là qui ont été à la base de tripatouillage autour du président puissent récupérer cette affaire», a-t-il martelé.

J'avais même dit je mets mes mains à couper que Tshisekedi ne pourra pas occuper les fonctions du président du CNSA d'autant plus qu'elles le rabaissaient et qu'il devait être nommé par une ordonnance présidentielle comme tout autre membre du gouvernement».

Il était, finalement, sorti de son omerta, malgré les appels insistés de la presse, après toutes les accusations qui font état qu'il serait prophète de malheur autour de la mort d'Etienne Tshisekedi. Non, non, c'est faux, à l'en croire, du moins, sur les antennes de Top Congo, auprès de qui il a ouvert son cœur.

