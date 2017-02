Congo-Kinshasa: Gouvernement Badibanga - Gaston Musemena, une expertise en faveur de l'EPSP

La dernière nomination par ordonnance présidentielle des membres du gouvernement issu du dialogue de la cité de l'Union Africaine intervenue le lundi 19 décembre 2016 n'a pas surpris les congolais qui s'attendaient, certes, à avoir le président de la République comblé le vide créé par la démission des ministres du gouvernement conduit par l'ancien Premier Ministre Matata Ponyo Mapon.

En effet, la date du 19 décembre 2016 devait mettre fin au mandat du Chef de l'Etat selon la Constitution, l'opposition politique congolaise avait estimé que la gestion du pays devrait être consensuelle et partagée entre la majorité et l'opposition.

C'est dans ce cadre que le Président de la République avait convoqué le dialogue national pour discuter des problèmes relatifs aux enjeux de la transition en vue de trouver un compromis acceptable par toute la classe politique et baliser ainsi les voies vers les élections apaisées et transparentes.

C'est ainsi qu'un gouvernement dirigé par l'Actuel Premier Ministre Samy Badibanga de l'opposition politique est sorti de cette concertation nationale avec mission principale de conduire le pays vers les élections en 2017.

Pour ce faire, le Chef de l'Etat devrait prendre en compte les différents désidératas ainsi que la liste des candidats lui proposés par toutes les parties prenantes au dialogue de l'UA pour leur nomination en qualité des ministres et vice-ministres dans ce gouvernement issu du consensus politique.

C'est dans ce cadre que M. Gaston Musemena Bongala a été désigné comme ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, EPSP en sigle.

Sa nomination a été acceptée par les congolais, spécialement, par ses anciens amis, agents, et cadres à la présidence de la République qui ont salué ce geste, combien louable du Chef de l'Etat.

Pour ceux qui ne le connaissent, c'est dommage que nous puissions revenir avec force détails sur son parcours élogieux.

En effet, il y a lieu de retenir que Gaston Musemena est un ancien fonctionnaire de l'Etat qui a travaillé pendant longtemps à la présidence de la République où il a fait ses premiers pas dans l'administration.

Son savoir faire, son ardeur et sa conscience pour le travail bien fait avait retenu l'attention de ses chefs hiérarchiques qui n'ont pas hésité à le promouvoir.

Ceux qui ont œuvré à ses côtés, le connaissent comme un fonctionnaire très assidu, intègre, discret, compétent et capable de préserver sa personnalité face aux tentatives de la corruption et autres antivaleurs.

Pour ces raisons précitées, beaucoup de ses amis estiment que le choix porté sur lui par le président de la République n'est pas un fait du hasard, il vient plutôt couronner une expérience cumulées pendant des années par ce Haut cadre dont la carrière au sein de l'administration publique, à la présidence de la République ainsi qu'au parlement s'est caractérisée par des brillants résultats obtenus dans le traitement des dossiers importants concernant la République.

Il sied, également, de signaler que Gaston Musemena est entré très jeune dans l'administration publique où il a gravi successivement et patiemment des échelons jusqu'à assumer les fonctions de Directeur avant d'être élu Député National, ensuite actuel Ministre de l'EPSP.

Par ailleurs, il ne fait aucun doute que le Président de la République dispose là d'un bon collaborateur qui pourra l'aider à mettre de l'ordre dans ce ministère stratégique chargé de l'éducation de la jeunesse.

Le même espoir peut être permis pour les cadres et fonctionnaires de ce ministère qui devront s'attendre à l'amélioration de leurs conditions de travail et à un meilleur encadrement de leur autorité de tutelle qui ne ménagera aucun effort pour leur bien-être social.

Avec l'avènement du Ministre Gaston Musemena aux commandes du ministère de l'EPSP, les élèves et fonctionnaires de ce ministère doivent savoir que l'espoir est garanti et qu'un souffle nouveau s'y dressera grâce au dynamisme, à l'efficacité et à la transparence dans la gestion qui l'ont toujours caractérisé

Homme très intègre et doué de bonnes qualités intellectuelles et morales, le choix porté sur Gaston Musemena est de plus judicieux pour le commun des mortels.

C'est dans ce cadre que ceux qui ont eu à le fréquenter n'hésitent pas de remercier le Président de la République pour un tel choix louable et sage en faveur du bien-être de tous les fonctionnaires de l'EPSP, qui, probablement, attendent avec impatience à découvrir les qualités managériales et exceptionnelle de leur nouveau ministre.