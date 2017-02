Voilà pourquoi, l'association d'amitié Cuba-Congolaise, devenue, aujourd'hui, "les amis des Cubains", pour demeurer ferme, digne, uni... Le Président Boswa et son comité ont profité du lancement officiel de l'association d'amitié Cuba-Congolaise, alors que les Cubains traversent à ces jours, deux grands événements, à savoir : la mort de Fidel Castro et le blocus économique.

Lors de cette cérémonie, Boswa Sylvère, Président du comité Directeur, a démontré l'apport de l'appui grandiose de la Solidarité Cubaine aux pays africains. Une solidarité qui avait et qui continue à avoir des effets qui ont offert la force ou encore, l'indépendance de certains pays africains, entre autres, la Namibie, la Guinée Bissau, l'Egypte et l'Angola... jusqu'à contribuer à la libération de Nelson Mandela, dans l'affaire de l'Apartheid, en Afrique du Sud.

