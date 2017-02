« Les écoles catholiques prônent toujours une formation d'excellence », a-t-il déclaré, dans un entretien à bâtons rompus qu'il a accordé au Journal La Prospérité, le samedi 04 février 2017.

C'était à l'occasion de la cérémonie d'échange des vœux au ministère de l'EPSP, tenue autour de la piscine du Shark Club de la Gombe. Mais, toute formation de qualité transite par quelques exigences à remplir. Il faut que chacun mette la main à la pâte pour y arriver. Les parents n'ont pas que le droit de surveiller, à la loupe, l'évolution scolaire de leurs enfants, mais ils doivent, en outre, s'acquitter de leur devoir par rapport aux exigences des écoles. De leur côté, «les chefs d'établissement et les Enseignants doivent se rendre véritablement compte qu'ils sont les opérateurs pédagogiques du premier plan pour faire acquérir aux élèves les compétences du savoir, du savoir-être et du savoir-faire et agir de qualité».

Après avoir félicité le ministre Gaston Musemena pour son discours déterminant allant dans le sens de continuer l'œuvre de son illustre prédécesseur, Maker Mwangu, l'Abbé Noël a indiqué quelques éléments essentiels à prendre en compte pour une meilleure éducation des élèves.

D'entrée de jeu, il s'agit d'un travail en synergie entre tous les partenaires éducatifs qui sont les parents, les enseignants eux-mêmes, le gouvernement et les leaders d'opinion. A son entendement, chacun a un champ de travail bien déterminé. Que de tout laisser aux enseignants seuls. «Nous travaillons main dans la main pour construire un système éducatif excellent, pour former des enfants qui sont l'héritage de demain dans notre pays », a-t-il lancé.

L'autre épice à ne pas négliger dans cette même lancée, c'est l'affaire des frais scolaires auxquels les parents doivent s'acquitter pour permettre aux enseignants de mieux exercer leur profession. Car, autant que l'on dit, un enfant qu'on éduque bien est un homme qu'on gagne, il en est de même avec le dicton selon lequel l'enseignant qu'on équipe qualitativement, c'est un vrai moteur de développement social du pays. On y ajoute, dans la plupart des cas, «sans l'enseignant, pas de politiciens, ni de médecins, ou encore des mécaniciens. Sans l'enseignant, on n'a pas non plus un bon parent».

Il sied, à ce stade, de rappeler aussi les quelques qualités étayées par Gaston Musemena Bongala dans son allocution. «Les chefs d'établissement et les Enseignants doivent se rendre véritablement compte qu'ils sont les opérateurs pédagogiques du premier plan pour faire acquérir aux élèves les compétences du savoir, du savoir-être et du savoir-faire et agir de qualité. C'est à ce prix seul que les Elèves, garçons et filles, pourront devenir responsables et compétents pour construire, servir et défendre la Patrie. Un tel résultat attendu suppose que les opérateurs pédagogiques soient donc eux-mêmes compétents, dévoués, consciencieux, attachés à la Patrie».

«Les problèmes des parents, c'est notre problème. Certains frais que les parents paient, c'est toujours pour soutenir la qualité de l'enseignement. Parce qu'avec des enseignants démotivés, vous ne pouvez pas avoir des enseignements de qualité. On ne peut pas croiser les bras, on ne peut pas se décourager, les élèves, les parents, reprenons le chemin. Ayons foi en Dieu et l'avenir de nos enfants».

Quid de la nouvelle stratégie éducationnelle ?

Dans le message du Secrétaire Général à l'EPSP, M. Dieudonné Lufunisabo, on a bien compris les trois axes de cette stratégie. Elle s'articule autour de points suivants : - promouvoir un système éducatif plus équitable, au service de la croissance et de l'emploi ; - créer les conditions d'un système éducatif de qualité ; -instaurer une gouvernance transparente et efficace.

Il faut reconnaître que la mise en œuvre de cette Stratégie est une tâche ardue. Mais s'agissant du sous-secteur de l'EPSP, nous sommes tous là pour vous accompagner en vue de vous permettre de relever les différents défis.