Togo: La force de l'engagement

Le Professeur Jean Jacques Askenasy a été fait lundi commandeur de l'Ordre du Mono par le président Faure Gnassingbé.

Neurologue israélien réputé, il a fait ses études en Roumanie avant de rejoindre le célèbre Institut Weitzman et son Département de neuroscience.

M. Askenasy a été professeur associé à la faculté de médecine du Mont Sinaï de New York et professeur agrégé de l'Institut Pierre et Marie Curie (France).

Il avait reçu la rosette d'Officier de l'Ordre du Mono en 1999.

Le Professeur Jean Jacques Askenasy s'est rendu à de très nombreuses reprises au Togo afin d'y former des médecins.

Deux autres personnalités israéliennes ont été distinguées le même jour. Les industriels Raphi Edery, un proche de l'ancien président Shimon Peres, et son fils Liron. Le premier a reçu les insignes de Grand Officier et le second d'Officier.