Togo: Tournée dans le Togo réel

L'ambassadeur européen au Togo, Nicolas Berlanga Martinez, vient d'effectuer une tournée dans le grand Nord.

Il s'est rendu en fin de semaine dernière dans la préfecture du Kpendjal, a rencontré les étudiants de l'université de Kara et a assisté à l'ordination du nouvel évêque de Dapaong.

'Cette tournée m'a permis d'avoir une vision plus précise des réalités dans cette partie du Togo. Je me suis concentré sur les questions d'éducation et d'agro-pastoralisme', a-t-il indiqué lundi.

Ces rencontres permettront de mieux cibler les actions de développement à mener dans le cadre du partenariat étroit qu'entretient l'Union européenne avec le gouvernement.

L'objectif est d'élargir notre présence dans ces préfectures rurales et de fournir des services de base à la population en matière de santé et d'éducation, notamment, a précisé le diplomate.

En effet, la coopération européenne ne se limite pas à Lomé et aux grandes villes ; elle ambitionne d'être tout aussi active dans les régions les plus reculées mais dont le potentiel humain et économique est extraordinaire.