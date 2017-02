Togo: Une nation smart est une nation connectée

La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a notifié lundi au directeur de la chaîne… Plus »

La ministre fourmille de projets dont certains ont déjà été mis en œuvre : aide aux startups, création de hot spot dans les lieux publics et les campus, pression sur les opérateurs et fournisseurs d'accès pour faire baisser les tarifs, etc...

Le 29 janvier dernier, Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique, a participé au comité de pilotage de cette alliance. Elle a des choses à dire et à proposer car son pays est très dynamique dans l'utilisation des technos en faveur de l'éducation, de l'agriculture et de la jeunesse.

