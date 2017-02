Lancé officiellement le 12 août 2016, le fonds d'aide du RDR à ses militants n'a pu être décaissé effectivement le 15 septembre 2016 comme l'avait annoncé Mme Diarrassouba Mafé- rima, secrétaire générale adjointe chargé de la Solidarité.

Ce qui a suscité beaucoup d'interrogations au sein des militants. Mais, ce n'était que partie remise ; Mme Diarrassouba Maférima et son équipe ayant reculé pour mieux sauter, comme le dit l'adage. En effet, depuis le 25 octobre dernier, le fonds est devenu une réalité avec la libération des premiers montants. A ce jour, ce sont un peu plus de 200 millions qui ont été distribués aux demandeurs. Le Patriote est allé sur les traces des premiers bénéficiaires. Mercredi 1er février, il est 11h55 quand notre équipe de reportage arrive à Cocody, rue Lepic, plus précisément au siège du RDR. Un silence de cimetière y règne. Seul le personnel de sécurité et quelques visiteurs sont présents. Nous franchissons le portail. Direction, l'une des salles du siège. Assis derrière un ordinateur, Lama Fofana, membre de la cellule technique du fonds.

Il sera rejoint par Dr Berté Issoufou, patron de la cellule. Yao Félicien, un autre membre de la cellule, lui, s'attèle à recueillir des informations dans une autre salle. La cellule technique, il faut le dire, est le cœur de l'opération. « Notre rôle est de recevoir la liste validée des demandes. Il s'agit du nom du demandeur, de son numéro portable et du montant demandé par militant et par département. Une fois en procession de cette liste, nous procédons à l'envoi de l'argent », explique Dr Berté Issoufou. Cette liste, précise-t-il, vient du point focal et de la plateforme logée sur internet. L'autre rôle de la cellule technique a trait au suivi. « Nous faisons aussi le suivi par rapport au problème technique.

Avant de percevoir l'argent, le militant demandeur doit avoir un compte mobile money. Nous avons eu quelques difficultés avec certains militants qui nous ont communiqué des numéros sur lesquels on ne pouvait malheureusement pas faire de transaction. Ils ne sont pas nombreux, mais cela joue sur notre travail. Des secrétaires départementaux trainent encore les pieds Nous sommes obligés de les rappeler pour leur demander d'avoir un compte mobile money » poursuit Dr Berté Issoufou. Pour mener à bien sa mission, la cellule ouvre à 8 h pour ne fermer qu'à 19h.

Pour le moment, selon le patron de la cellule technique, tout se passe bien, même s'il y a des difficultés liées à la lenteur de certains secrétaires départementaux. Sur les 120 départementaux que compte le RDR, seuls 37 ont répondu à l'appel du secrétariat général adjoint chargé de la solidarité. « Les fonds sont disponibles. Mais, certains secrétaires départementaux n'ont pas encore acheminé les dossiers à notre niveau », regrette notre interlocuteur qui assure que dès que le dossier est validé, il suffit d'un clic pour que le bénéficiaire entre en possession de son argent pour commencer ses activités.

Aussi, invite-il les secré- taires départementaux qui trainent encore les pieds à accélérer l'acheminement des dossiers au niveau de la direction pour leur validation. Notre interlocuteur explique cette lenteur par le fait que certains premiers responsables locaux du parti estiment insignifiants les montants alloués (50.000 à 200.000 FCFA). Dr Berté Issoufou dit ne pas comprendre cette attitude. « Le fonds est destiné à apporter, comme son nom l'indique, un appui aux militants les plus indigents qui n'attendent qu'un coup de pouce pour donner un nouvel élan à leurs activités.

Sur le terrain, le retour est positif. Les bénéficiaires se réjouissent d'avoir été enfin compris après avoir poussé pendant longtemps un cri du cœur à l'endroit de la direction de leur parti », précise notre interlocuteur.