Cote d'Ivoire: Face aux folles rumeurs sur ses hommes, le commandant des FFCI catégorique - "Il n'y a eu aucun renfort de la France aux Faci lors des mutineries"

C'est-à- dire que mes soldats apprennent autant au contact des soldats des FACI que celles-ci n'apprennent à notre contact. Nous avons une communauté de destin. Aujourd'hui et demain nous avons des défis à relever. Nous avons Grand-Bassam pour la Côte d'Ivoire et le Bataclan pour la France. Nos deux pays font face aux mêmes ennemis », a-t-il estimé.

A l'en croire, les Forces françaises en Côte d'Ivoire, en tant que base opérationnelle avancée en Afrique de l'Ouest, ravitaillent en logistique et en renforts les opérations Barkhane (Sahel) et Sangaris (Centrafrique). «Aujourd'hui, le centre de gravité des opérations conduites par la France c'est au Nord, au Mali, au Burkina, au Niger (...) C'est là-bas que ça se passe. On est très loin de quelque velléité interventionniste ici en Côte d'Ivoire », a-t-il insisté. Le colonel Kuntz en revisitant le cadre général de l'action des Forces françaises en Côte d'Ivoire, a évoqué le traité de partenariat qui unit Abidjan et Paris et traduit par une coopération dans de nombreux domaines, notamment militaires. « Cette coopération est toujours inscrite dans une approche gagnant-gagnant.

Il n'y a eu aucune sollicitation de la part du gouvernement ivoirien et il n'y a eu aucun renfort de la France aux Formes armées de Côte d'Ivoire (FACI) lors des mutineries. Il n'y a eu aucun bâtiment qui a fait une escale exceptionnelle à Abidjan. Nous ne sommes pas Licorne», a-t-il tranché. Tout en expliquant que la Côte d'Ivoire est un pont entre Paris et le Mali, le Burkina, le Niger... où la France est engagée dans des opérations militaires contre les terroristes.

Ce temps est révolu. C'est le message lancé samedi par le colonel Jean Luc Kuntz, commandant des forces, lors d'une conférence de presse. Face aux folles rumeurs relatives à une sollicitation du gouvernement ivoirien, au déploiement de légionnaires parachutistes sur les bords de la lagune Ebrié et à la présence d'un bâtiment à Abidjan, le colonel est monté au créneau pour apporter un démenti formel. «La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Son destin est entre ses mains, non pas dans les mains de la France. Encore moins dans les mains des Forces françaises en Côte d'Ivoire.

