Cote d'Ivoire: Parti unifié - Ce qui plombe le projet

Où en est-on avec le projet du parti unifié ? Nombreux sont ceux qui, au RHDP, le groupement politique au pouvoir en Côte d'Ivoire, se posent cette question.

Le trouble qu'elle suscite est d'autant plus grandissant dans l'esprit des militants houphouétistes qu'il en devient très préoccupant pour les uns et les autres. Où va donc le RHDP dans sa quête d'unification? Doit-on continuer à y croire ? Les dépositaires de cette formidable coalition politique sont-ils en train de donner des signes de désenchantement ?

Autant d'interrogations qu'un certain nombre de faits, gestes et attitudes chez certains acteurs de cette grande famille politique tendent à légitimer. Pourquoi ? Premièrement, quelques doutes peuvent s'installer dans les esprits du fait d'un timing visiblement faussé dans la mise en route du parti unifié. Selon les estimations de ceux qui en sont les deux grands patrons, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, le parti unifié devrait être déjà une réalité aujourd'hui, trois mois après les dernières élections en Côte d'Ivoire. A tout le moins, les travaux préparatoires à cette échéance devraient être conjointement lancés par les partis membres depuis déjà le début de cette année.

Or, après l'installation des coordinations RHDP dans les différentes régions et départements du pays, rien ne semble profiler à l'horizon. Aucune réunion dans ce sens des principales forces de cette coalition n'a été convoquée, laissant ainsi croire que le projet n'est guère une urgente priorité. La machine du directoire du RHDP donne des signes de grippement. Le parti unifié, petit à petit, sort du lexique des militants. En revanche, et c'est là l'un des signes qui ne semblent pas tromper, il y a comme chez les uns et les autres, un repli partisan sur soimême. Que ce soit au PDCI-RDA ou au RDR, on s'attèle plus à une organisation en interne. Des tournées sont effectuées pour remobiliser les troupes, des congrès sont annoncés.

Mieux (ou pis), alors qu'ils ont gagné la bataille des législatives ensemble, sous la bannière du RHDP, deux groupes parlementaires distincts sont annoncés au PDCI et au RDR. Comment en est-on donc arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que deux partis si complices et dont les ambitions de réunification ne faisaient plus l'ombre d'aucun doute, en arrive aujourd'hui à faire cavalier seul? De sources bien introduites, tout est venu du choix du PDCI-RDA de former un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives. Une option d'autant plus brusque qu'elle prend à contrepied l'allié du RDR, qui ne comprend pas pourquoi, à l'Assemblée nationale, lieu par excellence de la gouvernance, les deux forces au pouvoir devraient se scinder.

A la rue Lepic, on ne s'explique surtout pas pourquoi deux partis censés fusionner leurs forces dans le creuset d'un parti unifié, devrait montrer des signes de désunion alors que tout était réuni pour transformer l'essai après le triomphe électoral à travers tout le pays. « On a gagné ensemble, pourquoi ne pas légiférer ensemble ? », s'étonne-t-on dans la case verte. Mais du côté de la grande maison verte à Cocody, les choses semblent être différemment appréciées. Si on en croit nos sources, on est plutôt enclin là-bas à emboucher à nouveau le débat, plutôt suranné - et qui avait pourtant été tranché par le président Bédié luimême -, de l'identité du PDCI-RDA, qui ne saurait disparaitre sous le vocable RHDP. Vrai ou faux ?

En tout cas, tout porte à croire que ce choix du PDCI de former un groupe parlementaire a été longuement expliqué à son président par le secrétariat exécutif dudit parti. Maurice Kacou Guikahué, qui en est le chef, se serait particuliè- rement investi pour convaincre le pré- sident Bédié qu'un groupe parlementaire RHDP n'arrangeait pas politiquement le PDCI-RDA. En quoi cette option dérangerait-elle le parti doyen ? Notre source tente une explication pour le moins plausible et qui prendrait sa source dans l'élection de Guillaume Soro au perchoir. Selon lui, lorsque Guikahué lance, le 9 janvier dernier, à la surprise générale, que le PDCI aura un groupe parlementaire, l'idée est déjà entérinée par le président Bédié.

Les tenants de cette option lui ont déjà régulièrement martelé, jusqu'à la veille du vote, que l'élection de Guillaume Soro à la présidence de l'Assemblée nationale menace les intérêts du PDCI. « S'il devient président, nous sortons perdants dans l'affaire. Parce qu'en cas de groupe parlementaire RHDP, c'est le président du directoire, (Amadou Soumahoro, en l'occurrence) qui en sera le président», argumentent-ils. Apparemment, le raisonnement fait mouche. Puisque jusquelà, l'idée des groupes parlementaires distincts est en passe d'être une réalité, pour ne pas dire plus.

On peut aujourd'hui le dire, des signes avant-coureurs de ce malaise étaient peut-être perceptibles. Notamment la gestion des candidats indépendants lors des élections législatives. On a ainsi bien pu assister à une sorte de mollesse dans la prise de sanctions contre ses cadres indisciplinés, là où le RDR se montrait inflexible vis-à-vis de ceux des siens qui avaient outrepassé les choix de la direction pour se pré- senter aux législatives contre les candidats du RHDP. Mieux, pour la cause du RHDP, le RDR, on a pu le constater aussi, est allé parfois jusqu'à sacrifier certains de ses cadres en faveur de ceux du PDCI-RDA, dans des circonscriptions où il est certain de l'emporter.

Le PDCI en a-t-il fait autant pour la même cause ? Chacun saura apprécier. Dans tous les cas, l'option de deux groupes parlementaires initiée par le PDCI vient doucher les ardeurs des hérauts du parti unifié. Car, pour eux, avec une communauté de députés houphouétistes à l'hémicycle, un boulevard s'ouvrait pour ce grand projet de rassemblement qui devait donner une véritable chance à la Côte d'Ivoire de vivre dans la stabilité pendant encore de longues décennies. Or aujourd'hui, en dépit du travail préalable accompli, le projet est bel et bien grippé. Vivement que le sens élevé de la responsabilité habite les uns et les autres pour que le parti unifié redevienne une réalité. Le plus vite serait le mieux.