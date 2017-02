Afrique: Bilan de la CAN 2017 - Un tournoi satisfaisant dans l'ensemble

L e rideau est tombé sur la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football au Gabon.

Du samedi 14 janvier au dimanche 5 février 2017, les seize meilleures formations du continent se sont données rendez-vous au pays d'Ali Bongo Ondimba pour se désigner un nouveau Roi, deux ans après le sacre de la Côte d'Ivoire.

Les stades de l'Amitié sino-gabonaise d'Angonddjé de Libreville, de la Rénovation de Franceville, d'Oyem et de Michel Essongue de Port-Gentil ont été les théâtres des prouesses des stars africaines du ballon rond. Trois semaines de compétition où la solidarité africaine, la légendaire hospitalité, caractéristique des peuples d'Afrique, la fraternité, l'amour du prochain,... avaient pignon sur rue.

Au moment où les lampions s'éteignent sur le stade de l'Amitié avec la cinquième étoile du Cameroun, flash-back sur ces instants qui ont captivé la planète foot en ce début d'année.

Le Cameroun passe la cinquième Le Cameroun, arrivé au Gabon avec beaucoup d'incertitudes, en est reparti avec la gloire. Arrivé sans tambours ni grelots, les Lions Indomptables sont retournés dans le vacarme assourdissant des grandes célébrations à l'image du gigantesque feu d'artifice ayant suivi la remise du trophée au capitaine des Lions par le chef d'Etat gabonais.

Sans véritables stars et conscients de leur statut d'outsider, les Camerounais ont fait preuve de courage, de solidarité, d'engagement, de volonté et d'envie pour briser tous les obstacles au Gabon et se positionner en unique dauphin de l'Egypte (7 couronnes) au rang des nations les plus titrées de la CAN.

Une aventure débutée, le 14 janvier dernier, dans le groupe A avec un nul face au Burkina Faso (1-1) qui s'est achevée dans l'allégresse devant l'Egypte (2-1), le 5 février grâce à deux cadres du groupe. Nicolas Nkoulou et Vincent Aboubakar qui n'étaient pas pourtant les premiers choix du technicien belge du Cameroun.

En présence du pré- sident de la FIFA, Gianni Infantino, de Samuel Eto'o, dans les tribunes, le Cameroun décroche enfin un titre après 2002. Mieux, les Lions brisent la malédiction égyptienne après les finales manquées de 1986 et de 2008.

La victoire de Moukandjo et de ses camarades constitue également la troisième génération de Camerounais à soulever le trophée continental après celle des Joseph Antoine Bell, Roger Milla, dans les années 80 et des Eto'o Fils, Patrick Mboma, dans les années 2000.

Les belles surprises Le Cameroun, avec un effectif moins fort, est monté sur le toit de l'Afrique. Non classés au coup d'envoi, les Lions Indomptables constituent la plus belle surprise au moment du bilan. Avec le Cameroun, il faut citer les médaillés de Bronze.

Logés dans le groupe A comme le Cameroun, les Etalons ont déjoué tous les pronostics avant de chuter en demi-finale contre l'Egypte. Avec un jeune portier, Hervé Koffi Kouakou (20 ans), classé au rang des révélations, le Burkina a produit un football plaisant avec des joueurs comme Bertrand Traoré, Prejuce Nakouma, Aristide Bancé (auteur de deux buts), Charles Traoré, Steeve Yago, Ibrahim Traoré, Alain Traoré, auteur du but victorieux de la petite finale. Absente des précédentes éditions, l'Egypte a fait un come-back réussi en se hissant en finale. Là où étaient attendues plusieurs autres équipes qualifiées à tort de favorites. Les déceptions gabonaises

La Côte d'Ivoire, tenante du titre au moment du coup d'envoi, doit encore chercher les causes de sa sortie prématurée du tournoi. Les Eléphants ont abandonné leur trophée dès la phase de poule. La faute à une gestion approximative et sans génie de l'équipe durant ce rendezvous continental. Le capitaine Serey Dié et ses camarades ont simplement fait perdre énormément de gains à tous ces pronostiqueurs qui ont misé gros sur eux. Juste en se basant sur la qualité de leur effectif.

Il en est de même de l'Algérie, tombée également au premier tour. Sous la houlette technique du meilleur footballeur africain, Ryad Mahrez, les Fennecs n'ont pu trouver la solution dans un groupe B dominé par le Sénégal (1er) et la Tunisie (2ème). Meilleure nation africaine au classement FIFA au coup d'envoi, le Sénégal n'a pu justifier son statut de favori jusqu'au bout. Incapables de rehausser leur niveau ce jeu face au Cameroun, futur vainqueur de l'épreuve, les Lions de la Teranga sont logiquement tombés en quarts.

Avec eux, leur métronome, Radio Mané, auteur du dernier tir au but manqué qui élimine son équipe. Tout comme la Tunisie, victime des vaillants Etalons venus du pays des Hommes intègres. Le dernier favori attendu est bien sûr le Ghana. Malheureusement, les Black Stars n'ont pu résoudre l'équation camerounaise en demi-finale. Après six demi-finales consé- cutives, Gyan Asamoah, André Ayew, et leurs camarades ne toucheront pas à Dame Coupe. En sortant au premier tour de "sa" CAN, le Gabon ne peut que figurer au tableau des déceptions même si certaines circonstances atténuantes subsistent.

En effet, les Panthères ont participé à la compétition avec un technicien engagé seulement à six semaines du début. Ce qui n'a pas permis de mettre en place une équipe compétitive. Toujours est-il que le Gabon rejoint la Tunisie, pays hôte, éliminée au premier tour en 1994. Les révélations du tournoi Les plus en vue sont trouvées en arrière plan. Plus précisément dans les perches. La CAN gabonaise a permis de voir l'émergence de nouveaux gardiens. C'est le cas du portier Hervé Koffi (20 ans) du Burkina Faso.

Il a été d'un apport considérable tout au long du tournoi. Malgré le tir au but manqué en demi-finale face à Essam El-Hadary, le portier de l'Asec constitue un artisan de la belle campagne du Faso. Que dire de Fabrice Ondoa (21 ans). Perdu en Andalousie du côté du FC Séville B, le dernier rempart des Lions a été décisif et déterminant dans le sacre de son pays. Ondoa, au prix de plusieurs arrêts face au Gabon, a permis au Cameroun d'accéder en quarts où il s'est montré décisif dans le match et dans la série des tirs au but en sortant la tentative de Radio Mané.

En demi-finale, il a fait barrage aux frères Ayew, Christian Atsu, Gyan et autres ghanéens. C'est à juste titre qu'il est désigné meilleur gardien du tournoi. Meilleur buteur du tournoi, Junior Kabananga de la RD Congo (3 buts) s'est révélé au public gabonais. Rapide, alerte et rusé, le joueur du FK Astana fait son éclosion à 27 ans.

Le défenseur sénégalais Modou Kara Mbodji, les défenseurs camerounais Michael Ngadeu et Adolphe Teikeu font partie de ce lot au même titre que le Burkinabè Bertrand Traoré et bien sûr le milieu camerounais et meilleur joueur du tournoi Christian Bassogog (21 ans).

Le joueur de l'Aab Aalbord (Danemark) a fait montre de sa vitesse, de sa technique, dans l'animation offensive du jeu camerounais. Les ratés de la CAN 2017 Peuvent être considérés comme ratés, la qualité peu recommandable des pelouses de la CAN 2017.

Des pelouses qui ont été la cause de plusieurs blessures de joueurs. Et ce n'est pas le Ghanéen Baba Rahman qui dira le contraire. A Oyem et à Port-Gentil, la qualité des stades contrastaient énormément avec le mauvais état des pelouses. Il y aussi la défection du public.

Bien qu'une bonne affluence ait été notée lors de la finale (plus de 38000 spectateurs), la CAN 2017 n'a pas suscité un engouement populaire. Le match Zimbabwe-Tunisie de la troisième journée du groupe B à Libreville reste un cas probant avec seulement 1800 spectateurs enregistrés au stade l'Amitié.

L'élimination du pays hôte au premier tour n'est pas faite pour arranger les choses. Sans oublier l'appel au boycott lancé par les opposants au pouvoir de Libreville. Des tensions donc politiques qui ont co tribu à plombé la compétition au niveau affluence.

A cela, il faut ajouter les difficultés d'accès aux enceintes sportives du fait de leur éloignement de la ville. C'est le cas d'Oyem où le stade est situé à 18 km pratiquement du centre-ville. Pareil à Port-Gentil où il faut parcourir plus de 10 km. Des distances qui ont aussi contribué a désintérêt du public. Les satisfactions Elles sont dénombrées au niveau de la logistique. Le comité d'organisation piloté par le haut-commissaire Christian Kerangal a travaillé depuis sa mise en place en septembre 2015 pour offrir au Gabon une compétition des plus réussies.

Au moment du bilan, il faut saluer le travail de plus de 10000 personnes qui a permis d'assurer un bel accueil aux différentes délégations et à toutes les personnes arrivées sur le territoire gabonais pour la CAN. Les télécommunications (l'amélioration du réseau Internet avec l'installation de plus de 650 km de fibre optique, l'hé- bergement, la santé (un hélicoptère médicalisé et un centre médicalisé mobile), la douane (facilité de visas, d'enregistrement), le transport (les liaisons assurées par avion, les navettes pour les médias,...), la restauration (des plats chauds servis sur tous les sites,...),... ont été des efforts salués par tous. Le comité d'organisation a mis en tout cas, les petits plats dans les grands pour réussir "sa" CAN malgré le hic au niveau des pelouses. Et pour un pays comme le Gabon qui n'a pas une tradition sportive, le taux de remplissage des stades à partir des quarts de finale est tout de même acceptable.

La CAN 2017, la 31ème du genre, s'est achevée, le dimanche 5 février à Libreville avec le sacre du Cameroun aux dépens de l'Egypte. En répondant à l'ouverture du score de Mohamed Elneny (22ème), Nicolas Nkoulou (59ème) et Vincent Aboubakar (88ème) ont permis au Cameroun de décrocher sa cinquième étoile. Mettant fin à une compétition globalement satisfaisante tant dans son organisation que son déroulement. Des efforts déployés salués par les observateurs qui espèrent vivre une belle expérience lors de la CAN des moins de 17 ans qu'organisera encore le Gabon du 21 mai au 4 juin 2017 à Oyem et PortGentil.