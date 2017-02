Si le Burkina peut nourrir des regrets de ne pas avoir disputé la finale de la 31ème CAN au Gabon (14 janvier-5 février), les Etalons peuvent toujours être fiers de leur parcours.

Une fierté et un honneur matérialisés par l'accueil triomphal dont les hommes de Paulo Duarte ont bénéficié à leur retour au bercail, dimanche à Ouagadougou. Accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les médaillés de Bronze ont été ovationnés par des milliers de supporters tout au long du trajet. Dans la soirée, c'est le président de la République Roch Marc Christian Kaboré qui décorent "ses" héros. Arrivés à Libreville avec le secret espoir de décrocher l'une des deux places qualificatives pour le second tour du groupe A dans lequel on retrouvait le Cameroun, la Guinée Bissau et le Gabon, pays organisateur, le Burkina a plus fait que survivre.

Les coéquipiers du capitaine Charles Kaboré se sont même offert le luxe de décrocher la première place devant le Cameroun. Le Gabon, avec trois petits points, étant éliminé de "sa" CAN. Les Etalons ont de la baraka. Un facteur chance qui ne sourit pas à tout le monde et qui a eu raison des Tunisiens en quarts. Malheureusement, la chance a choisi son camp en demi-finale et les Etalons sont écartés de la course à Dame Coupe par l'Egypte. Déçus au vu de leur prestation, les Burkinabè vont trouver des ressources pour venir à bout du Ghana dans la petite finale du samedi 4 février, à PortGentil.

Face à une équipe remaniée à 97% des Black Stars, les Etalons trouvent la faille en toute fin de partie grâce à Alain Sibiri Traoré. Muet depuis le début de la compétition, le milieu de terrain de Kayserispor (Turquie), sur un somptueux coup franc (89ème) permet au Burkina Faso de signer sa deuxième meilleure performance de son histoire dans la compétition après la finale perdue de 2013 en Afrique du Sud. Gyan Asamoah et ses camarades échouent ainsi pour la seconde fois au pied du podium comme ce fut le cas en 2012 au Gabon et 2013 en Afrique du Sud où ils ont été sortis par les mêmes Burkinabè aux tirs au but.

Avec cette troisième place, c'est aussi le travail d'un homme qu'il faut saluer. Revenu au Burkina Faso en 2016 depuis son départ de 2012, le technicien portugais réussit à donner une âme à un groupe affecté par son élimination au premier tour de la CAN 2015 après avoir terminé finaliste de l'édition sud-africaine. Un come-back réussit donc pour l'ancien coach du Mans (France) qui serait actuellement dans le viseur de l'Algérie.

En attendant, le Burkina va continuer à célébrer ses médaillés qui n'étaient pourtant pas comptés parmi les favoris de cette 31ème édition. Cette troisième marche du podium permet aux vaillants Etalons d'empocher 1,5 million d'euros (985 millions F CFA).