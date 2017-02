Cote d'Ivoire: Agrobusiness - Après la déclaration du comité de veille, les souscripteurs martèlent :: "Nous voulons nos RSI ou rien !"

Un dialogue de sourds ! Après l'annonce samedi dernier par le Comité de veille, mis en place par l'Etat et présidé par le DG du Trésor, Assahoré Konan Jacques, du remboursement du capital investi par les souscripteurs des sociétés d'agrobusiness «sur la base des fonds disponibles», la réaction de ces derniers ne s'est pas fait attendre.

Hier, aprèsmidi, les associations et syndicats des souscripteurs de l'agrobusiness ont balayé, du revers de la main, cette idée qui ne les enchante pas du tout. C'était au cours d'une confé- rence de presse à l'espace Amanvy, à Cocody-Angré. « Nous ne comprenons pas l'immixtion fracassante de l'Etat (dans l'agrobusiness) pour instaurer la pauvreté et la misère parmi nous. Nous voulons nos RSI ou rien ! », a martelé, sous un tonnerre d'applaudissements, M. Ouattara Kouakou, qui s'exprimait en leur nom.

Selon lui, les associations et syndicats des souscripteurs de l'agrobusiness rejettent en bloc le communiqué du Comité de veille et refusent le remboursement du capital investi sur la base des « soi-disant fonds disponibles ». « Nous disons non, non et non car nous n'avons signé aucun contrat avec l'Etat ivoirien mais plutôt avec nos partenaires que sont les entreprises d'agrobusiness. Nous demandons le dégel pur et simple des comptes des entreprises d'agrobusiness pour permettre à ces dernières avec qui chaque souscripteur est lié par voie contractuelle, de payer nos Retours sur Investissement (RSI). Nous demandons la relaxe pure et simple des responsables des structures d'agrobusiness », a asséné M. Ouattara Kouakou.

Les souscripteurs veulent poursuivre l'Etat Pour lui et ses pairs, le remboursement du capital est un « piège » que l'Etat leur tend. « N'entrez pas dans ça. Personne ne doit donner son contrat au Trésor. Soyons soudés et mobilisés pour le dégel des comptes et le paiement de nos RSI », a renchéri M. Traoré, un autre responsable des associations et syndicats des souscripteurs de l'agrobusiness.

Pour Ouattara Kouakou et ses pairs, il n'y a pas de raison que leurs RSI ne soient pas payés d'autant que les entreprises de l'agrobusiness, notamment Monhevea.com se sont engagées à payer les souscripteurs. « Aujourd'hui des milliers de personnes vivent des drames inimaginables : des malades ont perdu la vie ; des enfants ne vont plus à l'école faute de moyens des parents souscripteurs ; de nombreuses personnes sont menacées par leurs créanciers ; des cas de décès et des tentatives de suicide nous ont été rapportés », a ajouté M. Ouattara Kouakou, histoire de mettre en lumière les consé- quences de cette situation.

Poursuivant, il a demandé la libération sans condition de quatre des leurs détenus, depuis vendredi suite à la manifestation des souscripteurs, à la préfecture de police d'Abidjan. Il s'agit de Gnamien Ayé Florence, Gnamien N'da Serges, N'dri Audrey et Agoussi Romarick. Prenant la parole, Me Kalou Louis Tra, leur avocat, a évoqué l'hypothèse d'une poursuite contre l'Etat de Côte d'Ivoire devant d'abord les juridictions compétentes nationales, et ensuite, s'ils n'obtiennent pas gain de cause, ils envisagent porter l'affaire devant la Cour de justice de la Cedeao à Abuja ( au Nigeria), voire la Cour africaine des Droits de l'Homme et des peuples à Arusha (en Tanzanie).

Notons que M. Ouattara Kouakou s'exprimait précisé- ment au nom de cinq structures de souscripteurs de l'agrobusiness, à savoir : l'Association des souscripteurs de Monhevea-Agronomix (ASM) ; l'Association des souscripteurs aux produits de l'agrobusiness (ASPA) ; l'Union des souscripteurs de Monhevea (USMH) ; le Syndicat des investisseurs indépendants de l'agrobusiness en Côte d'Ivoire (SCIIABCI) ; l'Association des souscripteurs de Monhevea et MackTub(ASMHM). Plus de 36 000 personnes ont souscrit aux produits des sociétés d'agrobusiness pour des RSI d'au moins 300% du capital investi.