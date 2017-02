Cote d'Ivoire: Dédicace de son livre autobiographique - Eugène Kacou se découvre dans toutes ses dimensions

« Celui qui pense embrasser le métier de journaliste pour devenir riche a raté sa vocation. Je souhaite que ce livre soit distribué dans les écoles de journalisme et mis à la disposition des jeunes qui embrassent ce métier... »

Ce sont entre autres conseils prodigués par Eugène Dié- Kacou, journaliste émérite, ancien président du Conseil national de la presse (Cnp) qui vient d'ajouter une autre corde à son arc avec la publication de son tout premier livretémoignage intitulé "Tu t'appelleras : Eugène Kacou". Samedi dernier, au Wharf hôtel à Grand-Bassam, a eu lieu la troisième cérémonie de dédicace de ce livre autobiographique paru aux éditions "Pacerelle" dans laquelle l'ancien président de la Fédération ivoirienne de cyclisme dévoile les méandres de sa vie scolaire, professionnelles et autres péripéties qui ont forgé « le journaliste téméraire » qu'il se veut.

Rehaussant cette dédicace de sa présence, M. Dembélé Fausséni, Directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a dit toute l'admiration et la considération du premier responsable de la Culture à l'auteur pour cette brillante œuvre. « Eugène Kacou incarne l'honneur, l'intégrité et bien d'autres valeurs dont notre société a besoin », a témoigné Dembélé Fausséni. En outre, pour M. Dembélé, l'animateur de "5X3" (Cinq fois trois), cette célèbre et redoutée émission autrefois à succès sur la Rti, prouve que « la Culture c'est ce qui nous permet de ne rien perdre ».

Car, doté d'une grande culture, l'auteur permet à ses contemporains et à la postérité d'en savoir davantage sur le monde de la presse, de la culture akan, etc. En tout cas, cette cérémonie de dédicace a été l'occasion d'un florilège d'éloges à l'endroit de l'auteur. Que ce soit l'indémodable homme de télévision, George Taï Benson, Ouattara Alassane (président des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam), tous ont vanté les qualités professionnelles et humaines de l'homme. Ils ont aussi rappelé que ce livre est digne d'inté- rêt pour ce professionnel qui a impressionné les auditeurs et télé- spectateurs par son talent et son professionnalisme " Tu t'appelleras : Eugène Kacou !", est un recueil des témoignages de vie marquée par 40 ans consacrées au journalisme télé, radio et presse écrite.

En somme, c'est un livre riche d'anecdotes historiques, cocasses ou humoristiques de ses expériences vécues en famille, à l'école ou au service. Le livre d'une écriture digeste aborde les thèmes de « brassage des cultures », « l'amitié », « la fraternité » et comprend 178 pages. Après Grand-Bassam, Eugène Kacou procèdera à une dédicace, à Agengourou le 24 février, dans le cadre de la Fête des ignames. Par la suite, il fera une dédicace à travers toute la Côte d'Ivoire dans le réseau national de la Librairie de France.