Cameroun/Cote d'Ivoire: Finale Egypte-Cameroun (1-2) - Les Lions "domptent" leur cinquième étoile

La CAN 2017 a fermé ses portes, dimanche au stade de l'Amitié d'Angondjé, avec le sacre du Cameroun.

Les Lions Indomptables ont décroché leur cinquième étoile de la compétition, en dominant l'Egypte (2-1), au terme d'une finale de belle facture. Après avoir cédé à deux reprises devant les Pharaons du Nil au même stade du tournoi continental en 1986 et 2008, les Lions ont refusé la troisième gifle. Mieux, les coéquipiers du capitaine Benjamin Bilé Moukandjo ont été renversants après avoir concédé l'ouverture du score. Absent des quarts et de la demifinale, Mohamed Naser El-Sayed Elneny signe son retour en donnant l'avantage aux siens. Servi dans le dos de la défense par Mohamed Salah Hamed Mahrous, le milieu d'Arsenal décroche une frappe du plat du pied droit sous la transversale. Malgré la présence du portier Fabrice Ondoa au premier poteau, il n'y peut rien.

L'Egypte prend de l'ascendant et les choses ne semblent pas aller dans le sens souhaité par les Camerounais. Même les 38000 spectateurs du stade de l'Amitié n'en revenaient pas. Avec les Lions sur la pelouse et leur staff, le public est passé par plusieurs émotions. En plus de l'ouverture du score, c'est Adolphe Teikeu Kamgang qui est contraint d'abandonner à l'entame de ses 481ème minute du tournoi. Une blessure qui appelle le remplacement forcé et l'entrée en jeu de Nicolas Nkoulou (31ème).

Ensuite survient la pause où le sélectionneur Belge du Cameroun laisse le milieu Robert Ndip Tambe dans les vestiaires à la reprise. Vincent Aboubakar fat son entrée en jeu (46ème). Un concours de circonstance associé à un coaching gagnant va permettre au finish au Cameroun de renverser les Pharaons. Un exploit réussi par les deux joueurs entrés précisément en jeu. A la réception d'un excellent centre du capitaine Moukandjo, Nkoulou domine Ahmed Hegazy pour tromper le capitaine et portier égyptien, Essam El-Hadary (59ème).

Relan- çant ainsi le suspense au stade de l'Amitié. Et comme un signe du temps, qui n'a joué que 88 minutes depuis le début du tournoi, va réaliser une merveille de geste pour signer le but de la victoire des Lions Camerounais d'une demie-volée (88ème). Une victoire (2-1) qui permet au Cameroun de briser la malédiction après deux finales manquées et de se positionner seul derrière l'Egypte avec ses cinq couronnes.

L'Egypte de son côté reste bloquée à sept titres et peut s'en vouloir d'avoir abandonné le jeu à son adversaire. Une stratégie payante depuis le début du tournoi mais qui a échoué face à la volonté et l'envie affichées par les Lions qui "domptent" ainsi leur cinquième étoile de la compétition.