Bonne nouvelle. La Banque africaine de développement (BAD), dans le cadre de la mise en œuvre du Document de Stratégie Pays 2013-2017, a octroyé à la Côte d'Ivoire, un appui budgétaire ciblé, à travers le Programme d'Appui au Renforcement de l'Inclusion et de la Cohésion Sociale (PARICS).

Le financement d'un montant de 3 800 000 000 FCFA accordé au Ministère de l'Agriculture et du développement rural, vise la création de Comités Villageois de gestion foncière rurale, la réduction des conflits intercommunautaires, la réalisation de campagnes de sensibilisation sur le code foncier, y compris sur les droits successoraux de la femme en matière du foncier rural et la délimitation de 1761 territoires de villages dans le Grand-Ouest et dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire.

En vue de la réalisation des activités liées à la délimitation des territoires des villages, le financement de la BAD a permis l'acquisition de quinze véhicules dont treize de type Pick-up et deux de type long-châssis, et de soixante-quinze motos pour un montant total de 368 312 988 FCFA. Les clés de ce matériel roulant ont été remises symboliquement au ministre de l'Agriculture et du développement rural, Sangafowa Coulibaly, le 04 février dernier.

Ce matériel roulant ainsi acquis sera mis à la disposition de la Direction du Foncier rural et des Directions régionales et départementales des zones du projet.