Cote d'Ivoire: Transport lagunaire - STL réceptionne 4 autres bateaux et annonce le démarrage de ses activités le 6 mars

Mais avant, le transport sera gratuit les 4 et 5 mars. ». Au total, pour la première année d'exercice, ce sont dix autres bateaux qui sont attendus pour porter leur nombre à 16. Quant au ministre Amadou Koné, il a salué l'arrivée de ces bateaux. « Je suis heureux de constater que le calendrier qui a été défini entre le gouvernement et Stl est en train d'être respecté », a-t-il indiqué.

Il s'agissait pour Adama Bictogo, PDG de Stl et son équipe, de présenter au ministre, les quatre autres bateaux qu'ils venaient de réceptionner, portant ainsi à six, leur flotte. « Nous sommes aujourd'hui très fiers de pouvoir respecter nos engagements », a déclaré Adama Bictogo. Et le PDG de Stl de révéler : « Nous allons démarrer effectivement nos activités le 6 mars.

