Cote d'Ivoire: Des sociétés d'agrobusiness dans le collimateur des autorités

Tellement juteux que les autorités ivoiriennes sont interpellées et qu'un rapport diligenté par le ministère de l'Economie et des finances affirme qu'il ne s'agirait ni plus ni moins que d'un système dit de « cavalerie » où la société rembourse les prêts des premiers souscripteurs avec l'argent des suivants. Mais pour les associations de souscripteurs, l'Etat en décidant de geler les comptes des structures d'agrobusiness outrepasse ses droits et surtout bloque une mécanique dont, jusqu'ici, aucun souscripteur n'avait eu à se plaindre.

Avec des taux d'intérêt de 100 % ou 200 % de retour sur investissement, les sociétés d'agrobusiness se sont fait très vite une clientèle d'initiés. Sur le papier, le système est assez simple : le particulier prête son épargne pour exploiter des surfaces en culture maraichère ou en plantations d'hévéas, par exemple. Faisant valoir des techniques modernes et des ventes de récolte financièrement plus rentables à l'export, les sociétés d'agrobusiness promettent à leurs préteurs des retours sur investissement juteux.

