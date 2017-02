Cameroun: Le FFCI dénonce les manipulations des Evêques des zones anglophones

Le sacre des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2017 sera une source de motivation pour l'équipe de… Plus »

Citoyens tenons Bon ! Et denoncons les fossoyeurs de la reprise des cours dans les regions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Car par un radicalisme qui camouflle leur peur, ils s'opposent au droit à l'Education de nos enfants.

Nous exhortons les militants de la paix et de la cohésion sociale à se mobiliser comme nous pour la reprise des cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;

Pour nous au FFCI, il est clair que le clergé catholique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest épouse les thèses sécessionnistes à travers un silence complice et complaisant. Pour nous, ces prêtres et évêques miroitent des positions de pouvoir renforcées en cas d'éventuelle sécession.

Influencés par la position des évêques des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, certains enseignants et parents n'ont pas cru bon de suivre la levée du mot d'ordre de grève opérée par un collectif des syndicats des enseignements anglophones le 04 février dernier.

La Crise dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest connait depuis quelques semaines un dénouement. En fait, depuis le lundi 23 Janvier 2017, les élèves ont commencé à reprendre le chemin de l'Ecole. Ce lundi 06 février 2017, le mouvement vers les salles de classe a été encore plus manifeste. Reste que la reprise n'est pas à 100%.

