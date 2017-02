Cameroun: Crise anglophone - Bamenda et Buea, villes mortes

Le sacre des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2017 sera une source de motivation pour l'équipe de… Plus »

Une région privée d'Internet depuis plusieurs semaines déjà, et où la vie n'a toujours pas repris son cours normal. Les fruits des multiples réunions, émissions de radio et descentes sur le terrain des autorités de la ville et des membres du gouvernement restent encore attendus.

Quelques rares taxis et mototaxis circulaient à l'intérieur de la ville. Des éléments des forces du maintien de l'ordre ont été aperçus à l'entrée de la ville, à Mile 17, devant le stade de Molyko et à d'autres points stratégiques du chef-lieu de la région du Sud- ouest.

Hier encore, les boutiques, les banques, les marchés de Great Soppo, de Muea, de Buea Town et autres centres commerciaux sont restés fermés durant toute la journée. La gare routière de Mile 17 qui dessert les régions du Sud-ouest, du Littoral et du Nord-Ouest est restée paralysée.

Elle y a joint à côté, le document de levée du mot d'ordre de grève signé par des syndicats d'enseignants, et appelant à la reprise effective des cours dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest lundi 06 février 2017.

« Nous ne sommes pas contentes. Nous sommes là parce que nous sommes intimidées. Si nous ne venons pas,notre matricule sera relevé et nous aurons des problèmes.Nous ne sommes pas contentes parce que revenir à l'école,c'est comme trahir ceux qui luttent pour notre bien-être et qui sont incarcérées», a confié sous anonymat, une enseignante.

C'est le même constat au niveau des bâtiments du Groupe 1 de cette école qui n'a pas accueilli d'élèves depuis le début du second trimestre, le 09 janvier 2017. Les derniers communiqués affichés sur le babillard datent du 27 octobre 2016. Les six enseignantes regroupées devant le grand bâtiment se tournent les pouces.

discutent à voix basse. Ici, les cours n'ont pas toujours repris, en dépit de la levée du mot d'ordre de grève par des syndicats d'enseignants anglophones, et abondamment relayée à travers les antennes de quelques radios et télévisions camerounaises le week-end dernier.

