Congo-Brazzaville: Vers l'exploration de nouveaux axes de coopération entre le Liban et le pays

Selon la même source, de plus, la coopération bilatérale reste timide faute de cadre juridique. Pour tenter de remédier á cette situation, la partie congolaise avait soumis en 2015 un projet d'accord-cadre de coopération et un mémorandum sur les consultations politiques.

Le Congo et le Liban ont établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 2001 mais la coopération entre les deux pays mérite d'être dynamisée pour plusieurs raisons, selon une source proche du ministère des Affaires étrangères. Ce raffermissement est nécessaire puisqu'en dépit des bonnes relations, les échanges et visites sont rares.

Les deux personnalités ont réaffirmé leur disponibilité d'établir une coopération plus fructueuse dans des domaines d'intérêts communs. "Cette visite a permis de redynamiser les relations diplomatiques entre la République du Congo et le Liban", précise le communiqué, ajoutant qu'elle a été "une opportunité d'explorer d'autres axes de coopération", indique ce communiqué.

