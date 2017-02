Sénégal: Améliorer la gouvernance pour faire face aux enjeux du développement

Selon le rapport de la Banque mondiale sur le Développement, les défis qui interpellent les pays en développement aujourd'hui à savoir piètre qualité des services, violence, ralentissement de la croissance, corruption des ressources naturelles», pour n'en nommer que quelques-uns, obligent à repenser le processus d'interaction par lequel les acteurs étatiques et non-étatiques conçoivent et appliquent les politiques publiques - un processus que le présent rapport désigne par «gouvernance».

Les exemples récents suivants ont attiré l'attention du monde entier. Construction de l'État en Somalie et au Somaliland. La Somalie, un des pays les plus fragiles du monde, est ravagée par la violence depuis plus de deux décennies. Les attaques d'insurgés et les conflits régionaux l'ont empêché de mettre en place un appareil d'État centralisé détenant le monopole de l'usage légitime de la force.

Les factions belligérantes, dont plusieurs ont leurs propres sources régionales de pouvoir ont été incapables de conclure une entente crédible définissant la forme et les responsabilités du pouvoir central.

En revanche, la région autonome du Somaliland, une zone aux prises avec des tensions tribales et claniques semblables, jouit depuis 20 ans d'un climat stable et propice au développement économique qui s'est instauré dans la foulée de la Conférence des clans organisée en 1993 ; les dirigeants modernes et traditionnels réunis à cette conférence étaient en effet parvenus à investir les clans et les anciens d'une autorité formelle pour gouverner.