Ile Maurice: Après Carlos, les réservoirs remplis à plus de 50 %

Si la tempête tropicale Carlos a causé des dégâts dans plusieurs régions de Maurice, elle a quand même fait du bien aux réservoirs du pays. Et pour cause. Ils sont pour la plupart remplis à plus de 50 %, ce mardi 7 février. Une hausse allant de 4.4 % à 29.1 % en 24 heures.

Parmi les six réservoirs de Maurice, Piton-du-Milieu est celui qui affiche le plus fort taux de remplissage, soit 77.9 % contre 48.8 % lundi. En deuxième position se trouve La Nicolière, qui est rempli à 76.8 %, contre 65.8 %. Mare-Longue affiche, lui, un taux de remplissage de 71.8 %, contre 58.6 %.

Quant au plus grand réservoir du pays, Mare-aux-Vacoas, il est rempli à 60.3 %, contre 48.1 %.

Toutefois, ceux qui affichent le plus faible taux de remplissage sont Midlands et La Ferme, remplis à 51.9 % et 36.3 % respectivement. A hier, les deux étaient remplis à 40,4 % et 31,9 %.