Congo-Brazzaville: Spiritualité - « Il n'y a aucun lien entre l'Ordre de la Rose-Croix et la Franc-maçonnerie », souligne Serge Toussaint

En séjour au Congo, le Grand maître de la juridiction francophone de l'Ancien et mystique ordre de la Rose-Croix (AMORC), Serge Toussaint, a animé le 6 février, au domicile rosicrucien de Diata, une conférence de presse au cours de laquelle plusieurs aspects ont été abordés.

Présentant son organisation, le conférencier a défini l'Ordre de la Rose-Croix comme un mouvement philosophique, spiritualiste mondial, ouvert aux hommes comme aux femmes, sans distinction de religion, de classe sociale et de nationalité. Le but étant de transmettre un enseignement qui couvre douze degrés.

A la question de savoir si l'ordre faisait partie de l'occultisme et était une branche de la franc-maçonnerie, Serge Toussaint a répondu par la négation. Selon lui, l'AMORC n'a aucun lien avec la franc-maçonnerie, car les deux entités fonctionnaient différemment.

« Dans l'ordre, il y a des hommes et des femmes depuis toujours, ce qui n'est pas le cas de la Franc-maçonnerie ; l'ordre de la Rose-Croix est totalement apolitique, ce qui n'est pas le cas à la Franc-maçonnerie.

Dans l'ordre, on transforme un enseignement purement philosophique écrit, qui nous mène dans le monde entier. Je sais que dans certains pays on confond, mais il n'y a aucun lien entre l'Ordre de la Rose-Croix et la Franc-maçonnerie », a-t-il expliqué.

L'Ordre de la Rose-Croix n'est pas synonyme de sacrifice humain

Invité à s'exprimer si l'Ordre de la Rose-Croix était synonyme de sacrifice humain, Serge Toussaint a indiqué que, c'est ce qui se dit souvent en Afrique, car dans plusieurs pays, cette organisation est reconnue d'utilité publique.

« Si nous faisons des sacrifices humains, nous n'aurions pas une si bonne réputation. C'est de l'ignorance, de la superstition, c'est peut-être de la calomnie de ceux qui veulent dire du mal de la Rose-Croix. Nous avons d'ailleurs publié dans le journal Le Monde une déclaration des devoirs de l'homme, dans l'un des articles il est dit que : « l'une des choses les plus importantes pour les Rosicruciens c'est de respecter la vie sur toutes ses formes », a rappelé le conférencier.

D'après lui, l'Ordre de la Rose-Croix est une belle école avec un enseignement particulièrement complet et profond qui n'a rien avoir avec la religion ou l'église. Il a pour but de perpétuer la connaissance et la sagesse à ses membres.

« Les rosicruciens croient en Dieu parce que notre philosophie est spiritualiste mais tout dépend de ce qu'on entend par Dieu. Ils ne croient pas vraiment au Dieu des religions où il est souvent perçu comme un être anthropomorphique qui siège quelque part dans le ciel, qui regarde les hommes comme un peu ses enfants, décidant de leur sort », a-t-il poursuivi.

Ne croyant pas à l'existence du diable qui serait une création des pères des religions, les rosicruciens doutent qu'il y aurait la fin du monde un jour. « Cela ne dépend, à mon avis, ni de Dieu ni du diable, mais des hommes. Si nous continuions dans notre folie, si nous continuions à fabriquer des armes, à se taper les uns sur les autres, à se massacrer au nom de Dieu, c'est sûr qu'un jour il y aura une fin du monde, se sera de notre faute », a conclu Serge Toussaint, regrettant qu'on a fait dire beaucoup de choses à Jésus, même par ceux qui n'ont pas vécu la même époque que lui.