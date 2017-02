Cote d'Ivoire: CCI-CI - Faman Touré explique sa vision aux opérateurs économiques de Bouaké

Sans faux fuyant, le président de la cci-Ci à apporter les réponses idoines à la grande satisfaction de ses interlocuteurs.

Plus de 6 mois après son élection à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci), Faman Touré a entrepris sa première tournée de contact avec les délégations régionales de l'institution dont il a la responsabilité. Après San Pedro, il y a quelques semaines, Bouaké constituait la seconde étape. C'est ainsi que le lundi 6 février 2017, le président de la Cci-Ci a rencontré, à la salle de conférences de la délégation régionale, les entreprises et les opérateurs économiques de la capitale de la région de Gbêkê.

Selon lui, cette prise de contact vise deux objectifs. Le premier, a-t-il dit, est de remercier les industriels et opérateurs économiques pour leur implication active qui lui a permis d'être à la tête de la Cci-Ci. « C'est l'occasion d'exprimer officiellement notre gratitude pour cette confiance que vous nous avez accordée dont nous nous efforcerons de nous montrer digne », a-t-il insisté. Le second objectif visé par cette tournée est de communiquer sa vision qui est celle d'une nouvelle chambre plus dynamique et orientée vers la promotion des entreprises.

D'ailleurs, dira-t-il, « nous nous sommes fixés comme ambition d'être un acteur majeur de l'émergence et de la promotion du secteur privé dans notre pays ». D'où l'un de ses engagements majeurs qui est d'intensifier le développement des services de la Cci-Ci à l'intérieur du pays et singulièrement à Bouaké afin que chaque entreprise qui y est installée puisse bénéficier de l'accompagnement de ces différents services. « Cela passe par l'écoute de vos préoccupations et de vos attentes », a-t-il assuré.

Les industriels et opérateurs économiques présents ont échangé à bâton rompu avec le premier responsable de leur chambre. Si les uns ont voulu savoir un peu plus sur les missions assignées à la Cci-Ci, les autres ont tenu à l'interpeller sur le sort des entreprises de Bouaké qui se meurent du fait de la longue crise qu'a traversée notre pays mais aussi des crises d'humeur à répétition ou encore l'accompagnement que peut apporter l'institution aux entreprises pour permettre leur croissance.

Sans faux fuyant, le président de la Cci-Ci a apporté des réponses idoines à la grande satisfaction de ses interlocuteurs. Il a tenu à rassurer que dès les premières crises, la Cci-Ci a été la première institution à mettre en place une cellule crise qui a recensé tous les problèmes des opérateurs économiques et transférés au Bnetd. Il y a eu des efforts mais nous n'avons pas pu satisfaire toutes les préoccupations », a-t-il reconnu.

Aussi a-t-il saisi l'occasion pour expliquer les missions assignées à son institution. « La Cci-Ci est une institution qui a été créée par décret », a-t-il rappelé. Concernant ses missions, il soulignera succinctement qu'elle est la courroie de transmission entre les opérateurs économiques et l'État. Avant de rencontrer les opérateurs dans l'après-midi, Faman Touré a consacré la matinée à la visite du Marché de gros et rendu une visite de courtoisie aux autorités locales.