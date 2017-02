Cote d'Ivoire: Marché de gros de Bouaké - La Chambre de commerce pour son repositionnement

Au cours de cette tournée, il a rencontré les autorités administratives, les opérateurs économiques et le nouveau bureau régional de la Cci-CI. Mme Delon, parlant au nom du président de la délégation régionale du Gbêkê, Sahui Raymond, a fait part des préoccupations des commerçants de Bouaké. Tout en appelant les uns et les autres à faire en sorte que Bouaké puisse à nouveau toucher le cœur des investisseurs qui avaient commencé à douter, compte tenu des crises récentes qui dégradent l'image de la région.

« Bouaké compte plus de 600 entreprises immatriculées, et est classée au 3ème rang des villes contributrices à la formation du produit intérieur brut national. C'est aussi un carrefour incontournable vers les pays de l'Hinterland. Ce positionnement fait de Chef-lieu du département la région du Gbêkê, une ville à fort potentiel de développement économique, impliquant que notre Institution puisse entièrement s'engager dans l'appui aux entreprises qui y développent leurs activités », a expliqué Faman Touré. Qui aussi fait part de l'installation d'une annexe du centre de formation pour les commerçants et d'une antenne de l'école pratique dès la rentrée 2018.

Cette plateforme dont la Chambre possède plus de 50% est en proie à des difficultés récurrentes du fait des crises à répétition et à certains problèmes structurels. Les deux présidents se sont engagés à unir leurs efforts pour palier toutes ces difficultés.

