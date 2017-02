Cote d'Ivoire: Université de Man - Les cours ont débuté dans une bonne ambiance

Le chef traditionnel Pascal Gué a également exprimé l'infinie gratitude du peuple dan au Chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir permis et favorisé la construction de cette université. Ce sont 429 étudiants qu'elle va accueillir durant cette première année académique qui débute. Ceux-ci seront encadrés par 38 enseignants dont 28 assistants. À terme, cette institution recevra un effectif global de plus de 20 000 apprenants.

Quelques jours auparavant, notamment le 2 février, notables et chefs traditionnels de Kassiapleu, Petit-Gbepleu et Man, conduits par Pascal Gué, président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Tonkpi, ont officié une cérémonie de libations. Libations au cours desquelles le « Sedèh » Pascal a exhorté les mânes de la région à protéger le personnel administratif, technique et les étudiants du « malin ».

