Cote d'Ivoire: Exécution du projet de logements sociaux - Les facteurs bloquants bientôt levés

Le nouveau ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui rencontrait, hier, à son cabinet au Plateau, les membres des Chambres des notaires et des architectes, a dit placer ce dossier dans ses priorités.

S'il ne s'est pas clairement prononcé sur les origines du problème (sans doute parce qu'il vient d'arriver), le nouveau ministre de tutelle, Claude Isaac Dé a toutefois promis de lever tous les facteurs qui ralentissent la réalisation du projet gouvernemental de logements sociaux.

Un gigantesque projet lancé en 2013 par le gouvernement devant répondre, du reste, à la demande croissante de logements en zones urbaines et qui connaît un gros retard devenant intenable pour les milliers de souscripteurs.

« Nous allons travailler à accélérer la production des logements sociaux. Nous allons travailler sur les financements à long terme et faire en sorte que le maximum de personnes puisse avoir accès à ces logements (... ) Il ne faut pas se décourager, le gouvernement travaille sur ce dossier afin que tous les obstacles soient levés », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le projet de logements sociaux qui comporte 60 000 logements (50 000 à Abidjan et 10 000 dans le reste du pays) est confronté à plusieurs entraves. Entre autres, le problème des purges et les difficultés d'accord entre établissements financiers et l'État.

Au-delà d'une prise de contact, la rencontre d'hier était l'occasion pour le ministre, un mois après sa nomination, de dévoiler ses premières orientations et les priorités de son département. Il a dit attendre des deux chambres qu'il a reçues une franche et régulière collaboration.

Quatre axes stratégiques

Avec ses hôtes, le nouveau ministre a échangé sur les difficultés du secteur et leur a déballé son plan d'actions à la tête du département dont il a la charge depuis le 11 janvier dans ce premier gouvernement de la troisième République.

Son action sera guidée par quatre axes: relancer la construction; accélérer la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de logement, en mettant un accent particulier sur les logements sociaux; contribuer à l'amélioration de l'environnement des villes et renforcer la bonne gouvernance dans les secteurs concernés par son département.

Dans le cadre de la nouvelle dynamique qu'il veut insuffler aux secteurs dont il a la charge, le ministre rencontre demain, à son cabinet au plateau, la Chambre syndicale des promoteurs et aménageurs de Côte d'Ivoire et la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés.