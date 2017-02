Sénégal: 12 milliards de FCFA de l'UE pour soutenir le développement agricole durable

Le sacre des Lions Indomptables du Cameroun à la CAN 2017 sera une source de motivation pour l'équipe de… Plus »

L'UE et le Sénégal approfondiront le dialogue relatif à la question clé de la transparence et du ciblage des subventions agricoles, ainsi que la meilleure articulation entre mécanismes de protection sociale et aide alimentaire d'urgence en cas de crise.

Selon le communiqué, le FUDPE "prévoit la réalisation de l'extension de l'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique aux agences, universités et entreprises du secteur parapublic, la poursuite de l'exercice d'évaluation ex-ante par la méthode d'analyse coûts-avantages des projets contribuant à l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE), le vote de la loi relative au statut des magistrats de la Cour des Comptes".

Le décaissement de ce montant de 12,399 milliards francs CFA (19 millions d'euros) s'appuie sur les progrès enregistrés dans le maintien d'une politique de stabilité macroéconomique et dans la mise en œuvre de la réforme des finances publiques, ainsi que des progrès enregistrés dans la politique sectorielle du développement agricole durable et la sécurité alimentaire, fait noter la source.

Dakar — L'Union européenne (UE) a dégagé en fin décembre un appui budgétaire de 12,399 milliards de FCFA en soutien au développement agricole durable et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, indique un communiqué transmis à l'APS, mardi.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.