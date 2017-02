Ghana: L'Israélien Avram Grant n'est plus sélectionneur

Avram Grant, sélectionneur de l'équipe du Ghana depuis novembre 2014, a annoncé qu'il quittait ses fonctions, ce 7 février 2017. L'Israélien, qui a conduit les Ghanéens en finale de la CAN 2015 puis à la 4e place de la CAN 2017, part sur un bilan contesté.

Avram Grant a quitté le Ghana de la même manière qu'il est arrivé en Afrique, en novembre 2014 : avec placidité, malgré le scepticisme qui l'accompagne. L'entraîneur israélien a en effet annoncé via un court communiqué que son aventure à la tête des Black Stars s'achevait ce 7 février 2017 : « Suite à une réunion cordiale avec le président de la Fédération ghanéenne (Ghana FA), [... ] j'ai informé Mr Nyantakyi que le moment était venu pour moi de relever un autre défi. »

L'ancien coach de la sélection israélienne (2002-2006) et de plusieurs clubs anglais (Chelsea, Portsmouth, West Ham) a au passage dressé un tableau flatteur de ses deux dernières années : « J'ai vraiment adoré mon expérience au Ghana, où j'ai pris en charge cette équipe après un Mondial 2014 désastreux et où j'a rebâti un effectif qui a atteint la finale de la Coupe d'Afrique des nations pour la deuxième fois seulement depuis 23 ans, ainsi que les demi-finales de la CAN 2017. »

Après un échec en finale de la CAN 2015 et une décevante 4e place au Gabon, Avram Grant affiche néanmoins son optimisme quant à l'avenir des Black Stars : « Je suis fier du fait de laisser derrière moi un groupe fort et professionnel, composé de joueurs dans la force de l'âge, qui, j'en suis sûr, remportera bien des victoires dans les années à venir. »

Un bilan contesté

Le technicien, qui vient de fêter ses 62 ans, quitte une équipe du Ghana en mauvaise posture, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. La défaite des Ghanéens en demi-finale de la CAN 2017, face au Cameroun, reste également en travers de nombreuses gorges.

La presse ghanéenne et les supporters ont régulièrement reproché à Avram Grant un manque d'implication à la tête des Black Stars. Ce dernier, il est vrai, passait le moins de temps possible au Ghana, et ne s'est que peu intéressé au championnat ghanéen.

Le successeur d'Avram Grant devrait être connu bientôt. Les éliminatoires pour la CAN 2019 débuteront entre le 9 et le 11 juin, avec un match face à l'Ethiopie.