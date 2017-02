Algérie: Céréales - Baisse de la facture d'importation en 2016

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a d'ailleurs indiqué que l'année 2016 avait été marquée par une baisse constante des prix des céréales, qui ont chuté de 9,6% depuis 2015 et de 39% par rapport à leur niveau record enregistré en 2011.

La facture d'importation des blés (tendre et dur), qui a représenté plus de 65% des importations des céréales en 2016, est passée à 1,79 mds usd contre 2,39 mds usd (-25,3%), pour des quantités ayant atteint 8,22 Mt contre 8,5 Mt (-3,3%).

Alger — La facture d'importation des céréales (blé, maïs et orge) a baissé de plus de 21% en 2016 mais avec un recul moins important en termes de quantités, a appris l'APS auprès des Douanes.

