Algérie: Beni Amrane se prépare à l'accueil de la foire nationale de l'olive et dérivés

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

La commune de Beni Amrane dispose d'un verger plus de 20.000 oliviers, dont la production peut atteindre des pics de 500.000 tonnes d'olives, et 120.000 litres d'huile d'olive de haute qualité.

Une série de communications thématiques est, également, portée au même programme, en plus d'activités culturelles et d'exhibitions folkloriques multiples.

Des actions d'embellissement et d'aménagement sont en cours en vue de soutenir un riche programme élaboré en perspective de cette manifestation, englobant, entre autres, divers stands pour l'exposition des différents types d'olives d'huile d'olives et dérivés, un parc d'unités de transformation oléicole, et des plats culinaires cuisinés avec l'huile d'olive.

Outre une quarantaine de professionnels de la filière, cet événement agricole, célébré annuellement par la commune de Beni Amrane, au titre du nouvel an berbère (Yennayer), verra, également, la participation des présidents de chambres d'agriculture et des représentants des instituts agricoles spécialisés de plusieurs wilayas.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.