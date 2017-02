Illizi — Cinq (5) nouveaux circuits touristiques seront ouverts à travers le territoire de la wilaya d'Illizi, dans le but de donner un nouveau souffle au tourisme saharien, notamment dans le Tassili N'Ajjer, a-t-on appris mardi auprès de la direction de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de l'Artisanat (DATTA).

Il s'agit de l'ouverture de circuits à travers les régions de Tamadjert (Sud et Nord), Afra, Imihrou et Ifni, sur le territoire de la commune d'Illizi, qui ne figuraient pas auparavant sur la carte touristique, bien que disposant d'importantes potentialités, dont des gravures et peintures rupestres remontant à des milliers d'années, des lacs et d'autres sites tout aussi intéressant, a précisé le responsable de la DATTA, Samir Phillipon.

Une réflexion est aussi engagée pour intégrer d'autres sites touristiques se trouvant sur le territoire de la commune de Bordj Omar Driss (700 km Nord d'Illizi), jusqu'ici non classés, parmi les sites et zones touristiques de la wilaya, et ce en coordination avec les associations versées dans le tourisme, a-t-il signalé.

L'ouverture de ces circuits vise la promotion des activités touristiques dans le flanc Nord de la wilaya d'Illizi, la diversification des destinations touristiques dans le Tassili N'Ajjer actuellement limitées à ceux existant sur le territoire de la wilaya déléguée de Djanet, explique le responsable.

Appelée à être consolidée par la réalisation de projets d'investissement touristique, dans le domaine de l'hôtellerie notamment, dans les régions d'Illizi, In-Amenas, Ohanet et TFT(Tin-Fouyé-Tabenkort), cette opération vise aussi à donner une impulsion au tourisme intérieur, un des objectifs tracés par le ministère de tutelle.

La carte touristique de la wilaya d'Illizi recense plus de 20 sites renfermant un riche patrimoine matériel inestimable (touristique, historique et culturel), la prédisposant à être une destination touristique très convoitée, aussi bien par les étrangers que les nationaux.