Algérie: L'ACAT condamne le refoulement par les autorités marocaines de la militante Claude Mangin-Asfari

"On peut vraiment s'inquiéter de la manière dont sera menée la prochaine audience du 13 mars, contre 21 prisonniers dont le procès cassé devrait avoir conduit à une mise en liberté, comme l'ont demandé Amnesty International et d'autres organisations internationales de défense des droits de l'homme", a ajouté la même source, espérant que les autorités françaises puissent inciter le Maroc à se conformer au droit international, pour permettre à Claude Mangin-Asfari de rendre visite à son mari.

Elle a indiqué que soit il s'agit de "représailles désespérées" contre Naâma Asfari, soit Claude Mangin "est considérée comme une menace pour la sécurité nationale marocaine, et on attend alors les éléments de preuve pour étayer une telle accusation".

Dans sa décision, le Comité a demandé au Maroc de "s'abstenir de tout acte de pression, d'intimidation ou de représailles susceptibles de nuire à l'intégrité physique et morale du plaignant et de sa famille qui constituerait autrement une violation des obligations de l'Etat partie en vertu de la Convention [contre la torture] de coopérer de bonne foi avec le Comité pour l'application des dispositions de la Convention, et de permettre au plaignant de recevoir des visites de la famille en prison".

