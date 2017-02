Algérie: La situation de l'oléiculture en zones arides, thème du 6e workshop à Ouargla

Ouargla — La situation de l'oléiculture en zones arides, réalités et perspectives, sera le thème du 6ème workshop sur l'agriculture saharienne, prévu le 14 mars prochain à l'Université Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO), a-t-on appris mardi des organisateurs.

Cette rencontre, qui sera animée par une pléiade d'enseignants chercheurs ainsi que de professionnels, avec le concours de différents partenaires, a pour objectif de faire un état des lieux sur la situation actuelle et les perspectives de développement de l'oléiculture dans les zones sahariennes, précise-t-on.

Elle vise aussi à définir les potentialités de production que recèlent ces zones et à identifier l'ensemble des contraintes agronomiques, économiques, logistiques, institutionnelles et sociales qui influent négativement sur le développement de la filière oléicole qui a enregistré, ces dernières années, une dynamique remarquable, dans plusieurs régions du Sud du pays, a-t-on expliqué.

Ce 6ème workshop offrira également une occasion pour échanger les expériences et transmettre le savoir-faire dans ce domaine, dans le but de booster la pratique de cette filière par l'amélioration de ses techniques sur la base d'une connaissance scientifique adaptée aux zones arides caractérisées et leurs spécificités naturelles, dont la salinité du sol et un climat sec et le moins pluvieux, a-t-on ajouté.

La valorisation des produits issus de cette culture, à travers la création de projets spécialisés dans le conditionnement et la transformation des olives, en plus de l'étude d'impact socioéconomique du développement de la filière oléicole en zones arides, notamment en matière de création d'emplois, sont d'autres objectifs ciblés par ce regroupement scientifiques.

La relance de cette filière stratégique, dans les régions sahariennes où les superficies oléicoles ont enregistré une extension significative, à l'instar des wilayas de Béchar, El-Oued, Ghardaïa, Laghouat, Tindouf et Ouargla, nécessite la mise en place d'une stratégie d'avenir, à long terme, qui permettra d'assurer un développement durable de la filière dans ces zones, estiment les organisateurs.

Organisée par le département des sciences agronomiques relevant de la faculté des Sciences de la nature et de la vie de l'UKMO, cette rencontre s'articulera sur quatre (4) thèmes principaux, à savoir "La situation de l'oléiculture dans les zones sahariennes", "Les variétés d'olives cultivées dans ces zones", "Les techniques culturales et la protection phytosanitaire" et "La valorisation et la transformation des olives".