Afrique: Eliminatoires mondial 2018 - Le Sénégal va affronter le Nigeria au mois de mars

"A la CAN Gabon 2017, le Burkina-Faso n'a pas rencontré les mêmes équipes que le Sénégal et il n'a pas produit un meilleur jeu que nous. Donc, En termes de valeurs, il y a rien à craindre", a fait remarquer l'autorité fédérale. Elle a par ailleurs rappelé qu'au mois de juin, le Sénégal devra jouer le premier tour contre la Guinée équatoriale en match comptant pour les phases éliminatoires de CAN Cameroun 2019.

"Le Sénégal va jouer au mois de mars, un match date FIFA contre le Nigéria et probablement contre le Maroc ou la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la préparation pour les éliminatoires de la coupe du monde. Nous n'allons pas baisser les bras", a soutenu M. Sow. "En termes de valeur, a-t-il poursuivi, l'équipe du Sénégal est supérieure à celle de Burkina-Faso". "Même après ce futur classement de la FIFA, nous resterons devant les burkinabais", a-t- il soutenu.

"Il faut d'ores et déjà prendre des dispositions pour que nous ne baissions pas les bras pour que l'équipe soit dans les conditions optimales de performances pour battre le Burkina-Faso à Dakar et à Ouagadougou. Si cela est réussi, nous serons irrésistibles pour nous qualifier à la coupe du monde 2018", a-t-il estimé en réponse à une interpellation des journalistes.

