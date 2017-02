Serigne Kara Mbodj, a été sélectionné dans l'équipe type de la Can 2017 qui a pris fin dimanche avec le sacre du Cameroun devant l'Egypte 2-1. Le défenseur de l'équipe du Sénégal, qui a été éliminé en quart de finale de la Can, est le seul joueur sénégalais à recevoir cette distinction établi hier, lundi, par la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel. Le défenseur des Lions confirme ses bonnes performances dans la compétition.

Auteur d'un but contre la Tunisie et constituant avec Kallidou Koulibaly l'une des meilleures paires défensives de la compétition, Kara Mbodji avait déjà terminé dans le onze type de la première phase. Le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté figure également dans la distinction et a été sélectionné parmi les remplaçants de cette équipe type de la CAF. Le capitaine sénégalais Cheikhou Kouyate figure également dans la sélection mais fait partie des remplaçants.

Sans surprise, les Lions Indomptables du Cameroun qui se sont taillés la partie du Lions et sont représentés par trois joueurs, notamment le gardien Fabrice Ondoa, le défenseur Michael Ngadeu le milieu de terrain Christian Bassogog, qui évolue à Aalborg au Danemark, sacré meilleur footballeur de cette 31ème phase finale de la Can.

L'Egypte, le Burkina Faso et le Ghana comptent quant à eux deux représentants chacun dans le onze idéal. Il s'agit du défenseur pour l'Egypte du défenseur Ahmed Hegazy et du milieu Mohamed Salah. Pour le Burkina Faso, le capitaine et milieux de terrain Charles Kaboré y est en compagnie de l'attaquant Bertrand Traoré. Quant aux Ghana et la Rdc, ils disposent d'un seul représentant. Ils sont représentés respectivement du milieu de terrain Christian Atsu et Junior Kabananga, co-meilleur buteur du tournoi avec le Burkinabé Nakulma

L'équipe-type de la CAN 2017 (CAF)

Gardien : Fabrice Ondoa (Cameroun)

Défenseurs : Modou Kara Mbodj (Sénégal), Ahmed Hegazy (Egypte), Michael Ngadeu (Cameroun)

Milieux de terrain : Charles Kaboré (Burkina Faso), Daniel Amartey (Ghana), Bertrand Traoré (Burkina Faso), Christian Atsu (Ghana), Mohamed Salah (Egypte)

Attaquants : Christian Bassogog (Cameroun), Junior Kabananga (DR Congo)

Remplaçants : Essam El Hadary (Egypte), Cheikhou Kouyaté (Sénégal), PrejuceNakoulma (Burkina Faso), Aristide Bance(Burkina Faso), Benjamin Moukandjo (Cameroun), Zezinho (Guinée Bissau), M'Bark Boussoufa (Maroc)