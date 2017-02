La montée du radicalisme secoue toute l’Afrique et menace même des pays comme le… Plus »

Le grand érudit est auteur de plusieurs ouvrages que son fils El Hadj Mouhamadou Fodé Diaby Gassama s'efforce à ses frais d'éditer pour les mettre à la portée de la Oumma Islamique. Parmi les thèmes développés dans ses ouvrages, il y a surtout l'Islam, allant de l'éducation religieuse au panégyrique de la meilleure des créatures, Seydina Mouhamad (PSL) en passant par l'histoire et des précis de prières et d'invocations.

Ecrivain, poète, historien et pédagogue, El Hadji Mouhamadou Fodé Diaby Gassama est devenu par la suite un «grand érudit, un jurisconsulte de renom du Rite Malikite et Mufti de la République du Sénégal dans les années Soixante».

«Nassihatoul Ikhwane» est une lettre aux musulmans écrite par Cheikhal Islam El Hadji Mouhamadou Fodé Diaby Gassama. Dans cet ouvrage de 151 pages, l'auteur invite les «musulmans à barrer la route à l'innovation qui est en train de faire du chemin et à éviter ses tentations, ses suggestions et ses pièges». La cérémonie de dédicace de l'ouvrage est prévue ce samedi 11 février.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.