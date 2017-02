Sénégal: Législatives à Kaffrine - Un apériste pour conduire la liste du département

La montée du radicalisme secoue toute l’Afrique et menace même des pays comme le… Plus »

Mais qu'il doit aussi être une personne capable de prendre en charge les questions structurantes de la région de Kaffrine. Une région apparemment jetée aux oubliettes, qui ne regorge d'aucune ressource pouvant la sortir des méandres de la pauvreté et qui doit impérativement connaître une résurrection en termes d'Emergence. Mais également une région qui est toujours absente et n'a jamais fait l'objet d'aucun débat parlementaire.

Le responsable «apériste », Abdoulaye Seydi Sow qui présidait Dimanche dernier, à Kaffrine, une assemblée générale d'appui des femmes de sa sensibilité d'une enveloppe de six (6) Millions de Frs pour leur permettre de développer plus tard des activités génératrices de revenus, a fait savoir qu'il serait plus judicieux que la prochaine liste d'investiture du camp de la majorité aux prochaines élections législatives soit dirigée par un responsable de l'Alliance pour la République (Apr).

