Sénégal: Scandale sur la géstion financière à la mairie de Grand Yoff - l'APR accuse Khalifa Sall

L'Alliance pour la République (Apr) de Grand Yoff croit dur comme fer que le scandale sur la gestion financière à la mairie de la commune, relevé dans le rapport de l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp), est à mettre sur le dos du maire de Dakar, Khalifa Sall. En conférence de presse hier, lundi 6 février, Cheikh Ndiaye, conseiller municipale et compagnie reprochent à Khalifa Sall d'avoir trahi la confiance des populations en y mettant son protégé, MadiopDiop, accusé de gestion scandaleuse.

Le rapport de l'Agence de régulation des marchés publics (Armp), accusant la mairie de la commune de gestion financière scandaleuse, divise les conseillers municipaux de la collectivité de Grand Yoff.

En conférence de presse hier, lundi 6 février, les conseillers de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar ont tiré à boulets rouges sur leurs camarades de la coalition Taxawu Dakar, à leur tête, le maire de Dakar, Khalifa Sall.

En effet, Cheikh Ndiaye, responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr) à Grand Yoff, non moins conseiller municipal de la collectivité et compagnie, ont mis en avant la responsabilité au maire socialiste de Dakar, dans ce dossier.

De l'avis de Cheikh Ndiaye, «dans le scandale sur la gestion financière de Grand Yoff, Khalifa Sall doit savoir qu'il est le premier responsable». Pour cause, le conseiller et ses camarades reprochent au socialiste d'avoir trahi la confiance des populations en mettant à la tête de la municipalité Madiop Diop, pour pouvoir renforcer son leadership à Dakar.

De l'avis des conseillers de Benno, le chargé de la vie politique du Parti socialiste (Ps) ne mérite plus la confiance des populations. Selon eux, Khalifa Sall, membre du conseil municipal, ne prend pas part régulièrement aux délibérations du conseil.

Ils l'accusent de s'être volatilisé de la commune de Grand Yoff depuis 2014, pour ne revenir dans la collectivité que lors du Référendum qui a vu la victoire du camp du Oui. Donc, pour eux, Khalifa Sall ne se pointe dans la localité que pendant les élections.

Toutefois, rappelant la victoire du Oui lors du 20 mars dernier, Cheikh Ndiaye et cie soutiennent que «Khalifa Sall et ses acolytes doivent savoir que le jeu de la victimisation a ses limites». Ils pensent, en réalité, que la victimisation, qui a réussi en 2014, est terminée et qu'il n'est plus question de permettre à Khalifa Sall de gagner dans la localité.

Revenant, par ailleurs, sur le rapport produit par le cabinet d'audit Mamina Camara, Cheikh Ndiaye et compagnie pensent que ledit rapport ne souffre d'aucune forme de contestation. Les démentis du chargé des passations des marchés et affaires juridiques, Pape Khalifa Ababacar Ngom, tout comme ceux du maire, Madiop Diop, n'y feront rien.

Selon les conseillers de Benno, les révélations de l'Armp sur des cas de similitude et de cumuls de factures pro forma au profit de concurrents pour un même marché entre MAD SUARL et SOTRAPBAT.NET, et autre SOCOPREV SUARL et de GIE MOLLE, attestent du «braconnage financier au sein de la marie de Grand Yoff».

Plus acerbes, ils estiment que les preuves de collusions entre les candidats sont incontestables. D'ailleurs, convoquant le budget 2017, voté le 12 janvier dernier, ils soutiennent qu'il «révèle et confirme ces dérives car il engage des marchés alors que les crédits ne sont pas disponibles».

Selon eux, il y a eu un total de plus de 700 millions en dépenses engagées non mandatées. Autant de choses qui justifient l'appel formulé en direction des populations de la localité pour des mobilisations futures, comme lors du référendum, pour bouter dehors Khalifa Sall et compagnie.