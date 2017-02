Le village de Ndangane situé à moins de trois (3) kilomètres au Nord Est de Latmingué a abrité, Dimanche dernier, la journée de lancement du programme de vaccination animale ouverte à la région de Kaolack. Compte tenu de l'importance qu'elle revêt dans la nouvelle politique accordée à l'élevage, cette journée a mobilisé les autorités administratives, locales, et coutumières de la région de Kaolack.

Initiée par le maire de la commune Latmingué Macoumba Diouf et son bureau municipal, l'édition 2017 de la campagne de vaccination animale a prévu de toucher un objectif de 80 % du cheptel et des animaux traits. Sa poursuite dans la région de Kaolack obéit toutefois à la volonté des services de l'Elevage et ses partenaires locaux de lutter contre cinq (5) maladies animales dont la peste équine et les maladies dermatologiques. Mais également de poursuivre une large sensibilisation des éleveurs sur l'utilité de la vaccination du cheptel et des animaux de manière générale et son importance dans le développement de la filière de l'élevage.

Pour le directeur de l'horticulture Macoumba Diouf, « c'est aussi une initiative qui est en phase avec les projets structurants du chefs de l'Etat et qui se résument aujourd'hui sur le plan Sénégal Emergent (Pse) et la nouvelle politique de décentralisation articulée autour de l'Acte III. On le dit parce que simplement elle constitue un moyen sûr de développer le secteur de l'Elevage. Et qui pense développer l'Elevage, doit impérativement promouvoir le volet vaccination qui est fondamental dans ce processus».

Même en dehors de cette considération, le président de la maison des l'éleveurs de Kaolack Khalidou Bâ, pense à son tour que « ce sont deux programmes séparés qui font du développement une priorité. Ils convient alors en tout cas du côté des acteurs de jouer pleinement leur partition, c'est-à-dire garantir l'amélioration et la sécurisation des produits d'origine animale. Rien que le village de Anène situé à quelques encablures de Latmingué, ce déficit en vaccination a causé l'année dernière une cruelle perte en bétail que les populations et services techniques ont évaluée à 7 Millions de Frs en valeur proportionnelle», a t-il aussi poursuivi.

Pour cette raison majeure, les producteurs en élevage du village de Latmingué, malgré leur volonté de poursuivre les opérations jusqu'en Avril prochain, ont aussi annoncé leur détermination d'organiser tous les ans cette parenthèse offerte à la santé animale.