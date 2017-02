Sénégal: La dérnière éxposition du sculpteur Djibril Ndiaye

Le monde artistique est endeuillé avec le décès de Djibril Ndiaye. Le sculpteur, peintre et céramiste a rendu l'âme dimanche 5 février à l'âge de 71 ans à Dakar où il a été inhumé hier, au cimetière musulman de Yoff. A l'annonce de sa mort, de nombreux témoignages ont été faits par ses proches, ses amis qui ont cité la grande dimension de l'artiste.

Le ministre de la Culture et de la Communication, à travers un communiqué, lui a rendu un vibrant hommage. «C'est avec une grande peine que j'ai appris le rappel à Dieu de Djibril Ndiaye», a dit le ministre Mbagnick Ndiaye. Selon lui, le gouvernement salue «l'engagement de ce compatriote de valeur». Le communiqué nous apprend que Djibril Ndiaye était un «pédagogue émérite, humaniste, sculpteur hors pair doublé de peintre qui a marqué son époque par son talent et son riche parcours professionnel couronné de succès, tant au plan national qu'international».

«Triste nouvelle au village des Arts», soutient Idrissa Diallo qui a été commissaire de la dernière exposition de l'artiste Djibril Ndiaye qui a été pensionnaire de la Galerie du Village des Arts. Djibril Ndiaye a également révélé son talent en étant lauréat du Grand Prix du président de la République pour les Arts en 1991. Le sculpteur et peintre, Djibril Ndiaye «a réalisé des installations et se démarque très vite de ses contemporains en créant des œuvres composées de matériaux à première vue incompatibles», M. Diallo sur le site de l'Agence de presse sénégalaise.

Djibril est né à Dakar en 1945. Il a intégré l'Ecole nationale des arts de Dakar (Enba) en section sculpture (anatomie, histoire de l'art, perspective) où il est sorti avec un diplôme de sculpteur en 1970. Entre 1972 et 1996, Djibril Ndiaye a servi comme professeur de dessin à l'école Maurice Guèye et comme formateur en sculpture à l'Ecole nationale des Beaux-arts et à l'Ecole normale supérieure d'éducation artistique (Ensea) de Dakar.

Il a aussi été chef du département Art de l'Enba, «tout en développant son travail personnel et en effectuant des voyages d'études en Afrique et dans le monde», nous apprend l'Aps. Djibril Ndiaye a aussi participé à plusieurs salons, des expositions et d'autres manifestations culturelles au Sénégal et à l'étranger.