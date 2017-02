Sur la scène du Village du Festival ces vendredi 3 et samedi 4 février, on a évidemment chanté et dansé, mais on en a tout de même profité pour régler quelques comptes. Certains chefs d'Etat doivent d'ailleurs avoir les oreilles qui sifflent...

De Donald Trump à «MisterBuhari», en passant par Robert Mugabe. Sarkozy, ou encore Paul Biya, que l'on a vraiment traités de tous les noms d'oiseaux : Awadi du Sénégal, et Ade Bantu du Nigeria, ne se sont vraiment pas fait prier.

Awadi, qui en a profité pour annoncer la sortie de son prochain album, ce sera «au mois de mars», a aussi rendu hommage au défunt chanteur malien Ali Farka Touré, à qui il a justement dédié son «Bamako Blues». La cérémonie de clôture de cette 13ème édition du Festival sur le Niger a eu lieu ce dimanche 5 février.

Ce n'était pas un simple concert que celui-là... Non... Pas un de ces gentillets concerts au goût de tendre bonbon mielleux à la fraise. Celui-là avait ses petites épines ou ses petites piques, mais ce n'est certainement pas comme si Didier Awadi n'avait pas fait son show ce soir-là, vendredi 3 février, sur la scène de ce que l'on appellera le Village du Festival, avec même assez de culot pour y prendre goût et pour en rire. D'abord, il y a eu cette drôle de petite chorégraphie absolument déjantée, où Awadi va quasiment se retrouver dans la peau d'une Beyoncé, dans une version pour le moins folle du «Crazy» de la chanteuse américaine, qui s'était alors affichée en duo avec Jay-Z, au début des années 2000. Le jeu de jambes de Didier dure quelques secondes, mais on s'en souviendra... L'artiste se permettra d'ailleurs quelques autres emprunts, de 50 Cent à Bob Marley, dans des extraits sonores toujours très courts, à tel point que l'on aura parfois l'impression d'être dans sa tête à lui, pendant qu'il zappe d'une bande Fm à l'autre, sur des titres plus ou moins rétros, un peu comme dans un jeu de... pistes, où il faudrait connaître la chanson...

Mais on finira tout de même par le retrouver dans sa version à lui : le flow, le ton toujours très engagé, l'art de la rime, le tranchant, ce même pas peur, cette irrévérence... Et lorsqu'il se lance dans «Ma révolution», Awadi est dans son rôle à lui. On y retrouve d'ailleurs quelques-unes de ses éternelles références : Sankara, Nkrumah... Awadi évoque Malcolm X, Cheikh AntaDiop, saute sur scène, au son du tam-tam, parle d'identité, de Négritude et de «Tigritude», fait valoir ses dizaines d'années d'expérience dans le hip hop, en clashe quelques-uns comme on dit dans le jargon, mais sans les nommer, mais ne se gêne pas, par exemple, pour traiter Donald Trumphimself de «con» : Littéralement. Didier se lâche... George Bush, l'ancien Président américain, en prend lui aussi pour son grade : c'est «un criminel» dit Awadi, et idem pour Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Quant à Sarkozy, prédécesseur de François Hollande à l'Elysée, ce ne serait ni plus ni moins qu'un «raciste».

Ségou, Kidal, Bamako, Tombouctou

Sans en avoir l'air, sur cette chaire improvisée où il va jouer les titulaires, le chanteur va comme qui dirait donner un cours, destiné à une «Jeunesse consciente», à de futurs révolutionnaires et autres panafricains engagés, les appelant même à se «battre pour la paix au Mali», ou à «stopper les voleurs de la République». Lorsqu'il lâche «Ségou M'bife», autrement dit Ségou je t'aime, le public est conquis. Il faut dire que dans ce Village du Festival, ils viennent aussi de Kidal, de Bamako, de Tombouctou, et lorsque le chanteur appellera l'une après l'autre chacune de ces villes du Mali, plusieurs mains lui répondront. Awadi se laisse ensuite aller à son «Bamako Blues», «dédicace à Ali Farka Traoré», le papa de Vieux Farka.

C'est cet engagement que l'on a aussi ressenti juste avant le concert de Didier Awadi, avec la restitution de cette résidence d'artistes, qui a réuni, pendant une semaine à Ségou, des rappeurs d'Afrique de l'ouest. Dans les limites de ce thème : «Culture et Citoyenneté», et avec à la baguette deux rappeurs impliqués, le Malien Master Soumy et le Mauritanien Monza. Sur scène, au-delà des acteurs-clés de la crise au Mali, que ce soit l'armée, ou le Mouvement national de libération de l'Azawad (Mnla), représentés par les rappeurs eux-mêmes, on évoquera les attentats meurtriers de ces dernières années : Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, Nairobi au Kenya, etc. Mais aussi BokoHaram, Al Qaïda, ou les Shebabs, avec l'air de dire que «le terrorisme ne passera pas».

Au micro, le maître de cérémonie lui non plus ne se privera pas de rappeler que la Culture était une forme de résistance, contre «des gens malveillants». Puis viendra la minute de silence, pour les soldats maliens tombés récemment à Gao...

Dans la soirée de ce samedi 5 février, Ade Bantu, le chanteur nigérian, prenait lui aussi position. A la fois contre Donald Trump, à qui il demandera tout simplement d'aller se faire f... , et contre certains chefs d'Etat africains : «Cameroon, Paul Biya, wedon'twantyouanymore !», autrement dit, nous ne voulons plus de toi, et idem pour Robert Mugabe au Zimbabwe, et «MisterBuhari», le chef d'Etat nigérian.