Algérie: Ligues 1 et 2 - Match à huis clos pour l'USMH et le CRBAF, Charef et Mechiche sanctionnés

Deux juges ont été nommées à la Cour africaine des droit de l'homme et des peuples pour une… Plus »

Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Harrachis devront également se passer des services de trois joueurs clé contre le CAB. Il s'agit de Fayçal Abdat, Chemseddine Harrag et Abdelmalek Djeghbala, tous les trois suspendus pour un match. Les deux premiers à cause de "contestations de décisions" des arbitres et le troisième pour "faute grossière".

Par ailleurs, les entraîneurs Boualem Charef (USMH) et Ali Mechiche (CA Batna) ont été suspendus pour un match pour "contestation de décisions", lors des rencontres ayant opposé leurs équipes respectives face à la JS Kabylie et au MC Alger.

Alger — L'USM El Harrach (Ligue 1) et le CRB Ain Fakroun (Ligue2) ont écopé chacun d'un match à huis clos pour jet de projectiles lors de leur précédent match à domicile comptant respectivement pour la 18e et 19e journée de leur championnat.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.